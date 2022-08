Oto pierwszy fragment serialu "The Last of Us" od HBO. To jedna z najważniejszych scen z gry

Pedro Pascal i Bella Ramsey są Joelem i Ellie w serialu "The Last of Us" od HBO. Ten jest adaptacją popularnej gry o tym samym tytule, a w sieci właśnie pojawił się pierwszy oficjalny fragment produkcji.

The Last of Us - Pedro Pascal zachwyca jako Joel w krótkim fragmencie serialu

Pedro Pascal gra główną rolę w nowym serialu HBO "The Last of Us", który właśnie doczekał się pierwszego oficjalnego teasera. Z okazji debiutu "Rodu smoka", HBO Max postanowiło pochwalić się zbiorczym zwiastunem swoich nadchodzących produkcji - wśród nich pojawiła się właśnie adaptacja popularnej gry z PlayStation, która miała właściwie swój pełny "oddzielny fragment" w tym materiale.

W nim słyszymy jedną z najbardziej ikonicznych scen dialogowych między Ellie (Bella Ramsey) i Joelem - przejęta dziewczyna mówi mężczyźnie, że "wszyscy, których kiedykolwiek kochała albo ją opuścili albo nie żyją", na co Joel jej odpowiada, że ta "nie ma pojęcia, czym jest strata".

Emocjonalny przedsmak serialu "The Last of Us" zobaczycie poniżej:

"The Last of Us" dzieli ze swoim pierwowzorem nie tylko tytuł, ale też ogólny opis fabuły. Około 20 lat po upadku ludzkiej cywilizacji w wyniku katastrofy biologicznej, szmugler Joel (Pedro Pascal) otrzymuje zadanie przetransportowania nastoletniej dziewczyny Ellie (Bella Ramsey) do chronionej placówki ugrupowania zwanego Świetlikami. Ta początkowo prosta misja szybko się komplikuje, a w wyniku serii niefortunnych zdarzeń duet musi nauczyć się sobie ufać i współpracować, by przetrwać.

W serialu pozostałe role zagrają m.in. Nick Offerman, a także Troy Baker i Ashley Johnson, którzy w oryginale wcielali się w Joela i Ellie.

"The Last of Us" zadebiutuje na HBO najwcześniej na początku 2023 roku. Niestety na razie nie potwierdzono oficjalnej daty premiery.