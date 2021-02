Invincible - oto zwiastun nowego serialu na podstawie komiksów Kirkmana

Tworzony przez Kirkmana i ilustratora Cory'ego Walkera komiks "Invincible" doczekał się 144 zeszytów wydanych nakładem Skybound Entertainment/Image Comics i był publikowany w latach 2003-2016. Dzieło duetu było niejako parodią i jednocześnie hołdem dla komiksów dla dzieci, których stylistyka wizualna była połączona z groteskową przemocą i brutalnością. Dokładnie taki będzie serial Amazona - a przynajmniej tak możemy wnioskować po zwiastunie.

Historia opowiada o Marku Graysonie (Steven Yeun, Glenn z "The Walking Dead"), typowym nastolatku, który od rówieśników różni się tym, ze jego ojciec to najpotężniejszy superbohater na świecie, Omni-Man (J.K. Simmons). Chłopak odkrywa, że on również ma supermoce, a wsiąknięcie w świat herosów pokazuje mu, że spuścizna jego ojca nie jest wcale tak "bohaterska", jak mu się wcześniej wydawało.

Serial ma wyjątkowo gwiazdorską obsadę - usłyszymy w nim bowiem m.in. Sandrę Oh, Marka Hamilla, Setha Rogena, Gillian Jacobs, Zazie Beetz, Mae Whitman, Jasona Mantzoukasa, czy Zachary'ego Quinto. Zapowiedź "Invincible" zobaczycie poniżej:

Wyjątkowo interesujący jest fakt, że w obsadzie znajduje się Seth Rogen - w końcu aktor wraz z Evanem Goldbergiem od 2017 roku pracuje nad filmową adaptacją komiksów. Panowie mają napisać scenariusz, wyreżyserować i wyprodukować film. Chociaż prace idą powoli, to chociaż do przodu - przynajmniej tak wyjaśnił Robert Kirkman.

Twórca komiksu udzielił niedawno wywiadu Entertainment Weekly, w którym zapowiedział, że serial i nadchodzący film będą od siebie znacząco różne: