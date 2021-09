Oto zwiastun serialu "Hawkeye". Piotr Adamczyk zagra gangstera! [WIDEO]

Hawkeye - zobaczcie zwiastun nowego hitu Marvela

Disney+ raczej nie może narzekać na swoje ekskluzywne seriale Marvela i Star Wars. Zarówno "The Mandalorian", jak i "WandaVision", "Falcon and the Winter Soldier" oraz "Loki" były hitami. Taką tendencję ma kontynuować "Hawkeye" z Jeremym Rennerem i Hailee Steinfeld w rolach głównych. W sieci pojawił się niedawno pierwszy zwiastun głównych bohaterów produkcji.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Clint Barton/Hawkeye zamierza je spędzić ze swoją rodziną. Niestety, w okolicy pojawia się łucznik podszywający się Ronina, którego Barton chciał pozostawić daleko w przeszłości. Gdy okazuje się, że tajemniczym łucznikiem jest nastoletnia Kate Bishop, Barton postanawia jej pomóc, wplątując się w porachunki mafii. To chyba reprezentantem tego ugrupowania będzie właśnie Piotr Adamczyk.

Zobaczcie zwiastun "Hawkeye" powyżej:

Oglądaj

Informację potwierdził sam Piotr Adamczyk, który udostępnił zwiastun na swoim Instagramie:

W serialu oprócz Steinfeld, Adamczyka i Jeremy'ego Rennera zagrają pies Jolt, Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox oraz Zahn McClarnon.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że serial ma zadebiutować na Disney+ już 24 listopada 2021 roku.