Oto zwiastun serialu "The Book of Boba Fett". Wygląda jak film gangsterski w kosmosie

Stało się - w tym roku zamiast 3. sezonu "The Mandalorian", Disney+ zaprezentuje pierwszy ze spin-offów serialu w postaci "The Book of Boba Fett".

The Book of Boba Fett - oto zwiastun produkcji

Każda galaktyka ma swoje podziemie - to właśnie ten element świata "Gwiezdnych wojen" poznamy w nadchodzącym serialu "The Book of Boba Fett". Istnienie produkcji potwierdzono w zeszłym roku, w scenie po napisach końcowych 2. sezonu "The Mandalorian". Teraz nareszcie mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun dzieła z Temuerą Morrisonem w roli głównej.

Ten zapowiada nam gangsterską podróż po podziemiu galaktyki, podczas której Boba Fett i jego prawa ręka Fennec Shand przemierzają tereny należące niegdyś do Jabby i starają się zjednoczyć swoje "królestwo". Za reżyserię kilku odcinków odpowiada Robert Rodriguez, który jest również producentem wykonawczym serii (wraz z Dave'em Filonim i Jonem Favreu, czyli twórcami "The Mandalorian").

Poniżej możecie zobaczyć wideo:

Wiedzieliśmy już, że powstaną co najmniej dwa spin-offy "The Mandalorian" w postaci "Rangers of the New Republic" i "Ahsoki Tano" - te potwierdziła Kathleen Kennedy podczas Disney Investors Day 2020.

Jeśli chodzi zaś o datę premiery "The Book of Boba Fett", to produkcja trafi na Disney+ już 29 grudnia 2021 roku.