Oto zwiastun serialu komediowego o piratach. Taika Waititi gra Czarnobrodego

Oto zwiastun nowego serialu z Taiką Waititim

Waititi zagra legendarnego pirata Czarnobrodego w nadchodzącym serialu "Our Flag Means Death". Główną rolę zagra Rhys Darby, który pracował z Waititim przy "Flight of the Conchords" oraz przy filmie "Co robimy w ukryciu" (Darby grał w obydwóch produkcjach, natomiast Waititi był scenarzystą, reżyserem i producentem projektów).

Scenarzystą, twórcą i producentem nadchodzącego serialu "Our Flag Means Death" jest David Jenkins. Projekt został zamówiony we wrześniu 2020 roku przez HBO Max, a Waititi, Garrett Basch i Dan Galsted będą producentami wykonawczymi serialu.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nadchodzącej produkcji:

Serial jest inspirowany prawdziwymi przygodami niejakiego Stede'a Bonneta (Rhys Darby), zamożnego arystokraty, który odpuścił sobie życie w luksusach, aby zostać piratem.

Jenkins skomentował wybranie Waititiego do roli Czarnobrodego w oficjalnym oświadczeniu:

Nasz Czarnobrody jest legendą, kochankiem, wojownikiem, taktycznym geniuszem, poetą i prawdopodobnie klinicznie szalony. Istnieje tylko jedna osoba, która mogłaby zagrać naszego Czarnobrodego. Jesteśmy dumni, że zgodził się przywdziać brodę.

W obsadzie serialu pojawią się również Leslie Jones, Fred Armisen, Kristian Nairn oraz Nathan Foad. Premiera serialu jest planowana na marzec 2022 roku.