Netflix ogłosił nowy polski serial oryginalny. O czym opowie "Otwórz oczy"?

"Otwórz oczy" to kolejny po "1983" i "W głębi lasu" oryginalny polski serial Netfliksa. Nowa produkcja to intrygujące science-fiction, które skupi się na losach nastoletniej Julki, która po tragicznym wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji...

Zobacz też: "EROTICA 2022" - ZWIASTUN PIERWSZEGO POLSKIEGO FILMU NETFLIKSA

"Otwórz oczy" - nowy polski serial Netfliksa

W udostępnionym przez Netfliksa opisie serialu "Otwórz oczy" czytamy, że jego akcja będzie toczyć się w centrum leczenia amnezji. Trafia tam Julka, nastoletnia ofiara tragicznego wypadku, w którym straciła rodzinę i pamięć. W ośrodku poznaje innych pacjentów, którzy okazują się mieć podobne doświadczenia i urazy. Jednym z nich jest tajemniczy Adam, który wkrótce staje się przewodnikiem Julki po wyjątkowej placówce. Wszystko to zdaje się być zwyczajną, choć trudną sytuacją, aż do momentu, gdy główna bohaterka zaczyna miewać dziwne sny. Wydają jej się zbyt realne, by były jedynie wytworem wyobraźni. Dziewczyna zaczyna zastanawiać się, gdzie tak naprawdę się znalazła. Postanawia uciec z ośrodka i odkryć prawdę...

Fot. Otwórz oczy Netflix

Anna Jadowska, połowa teamu reżyserskiego serialu "Otwórz oczy", tak zapowiada swoje nowe dzieło:

"Otwórz oczy" to intrygująca opowieść o wchodzeniu w dorosły świat i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dla mnie interesujące w pracy nad tą historią było to, że opisując drogę głównej bohaterki sięgnęliśmy również do jej świata wewnętrznego. A pełna energii i pomysłów obsada, składająca się głównie z młodych aktorów, często pierwszy raz pojawiających się na ekranie, stworzyła atmosferę, która mam nadzieję, będzie odczuwalna w serialu.

Adrian Panek, współtwórca serialu, zapowiada prawdziwą gatunkową mieszankę w ramach "Otwórz oczy":

Julka to bardzo współczesna bohaterka, która próbuje rozwiązać zagadkę swojej tożsamości i świata, w którym się znalazła. Musi zmierzyć się z kłamstwem i manipulacją, żeby odkryć prawdę. Jej historia jest pełna napięcia i kolejnych zwrotów akcji. To wyjątkowy projekt łączący gatunki, które bardzo cenię: romans, horror, film gotycki, oraz kino mystery, drogi i akcji czy teenage drama. Mieliśmy wielką frajdę kręcąc tę historię!

Swojej radości z nowej produkcji nie kryje również Anna Nagler, dyrektor ds. produkcji oryginalnych Netflix w Europie Środkowej i Wschodniej:

Cieszymy się ogromnie, że już w przyszłym roku będziemy mogli zaprezentować użytkownikom Netflix w Polsce i na całym świecie tę wyrazistą i poruszającą historię. „Otwórz oczy” to zrodzona z ogromnej wyobraźni wyjątkowa opowieść o dojrzewaniu widziana oczami współczesnych bohaterów z zaostrzonej perspektywy.

Fot. Otwórz oczy Netflix

"Otwórz oczy" - obsada i twórcy

W nowym polskim serialu Netfliksa w roli Julki zobaczymy debiutującą na ekranie Marię Wawreniuk. Partnerować jej będzie Ignacy Liss ("Erotica 2022") jako tajemniczy Adam, który zostaje przewodnikiem nastolatki po ośrodku.

Reżyserami serialu "Otwórz oczy" są Anna Jadowska, której etiudę niebawem zobaczymy w antologii "Erotica 2022", oraz Adrian Panek, twórca nagradzanych filmów "Daas" i "Wilkołak". Scenariusz powstał na podstawie książki Katarzyny Bereniki Miszczuk "Druga szansa" i jest dziełem zespołu autorów, w którego skład weszli Kasper Bajon ("Rojst"), Igor Brejdygant, Milena Dutkowska i Klara Kochańska. Producentami wykonawczymi są Marcin Kurek i Cyprian Marchewka. Serial na zlecenie Netflix produkuje MediaBrigade przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Otwórz oczy" - kiedy premiera na Netflix?

Na serial "Otwórz oczy" będzie składało się sześć odcinków. Zdjęcia do nowej polskiej produkcji Netfliksa zostały już zakończone, projekt znajduje się obecnie na etapie postprodukcji. Netflix nie podał jeszcze dokładnej daty premiery. Póki co zapowiedziano, że premiera "Otwórz oczy" odbędzie się w 2021 roku.

Zobacz też: Netflix opóźnia datę premiery nowego polskiego serialu "Sexify"