Padł ostatni klaps na planie "Supernatural". Gwiazdy serialu pożegnały produkcję

Finałowy odcinek "Supernatural" został nakręcony. 10 września padł ostatni w historii klaps na planie popularnego serialu o braciach Winchester. Premiera finałowego epizodu odbędzie się pod koniec tego roku, ale zanim do tego dojdzie, gwiazdy i twórcy serialu pożegnali się z "Supernatural" w mediach społecznościowych.

Jared Padalecki nie mógł uwierzyć, że po tylu latach następuje koniec jego przygody z Samem Winchesterem. Nie krył swoich emocji na Instagramie:

"

Piszę to, jadąc na plan "Supernatural". Mój ostatni dzień z Samem Winchesterem. Oczywiście kręci mi się w głowie, a emocje mam pokręcone, ale wciąż mamy jeszcze kilka godzin. Dziękuję niezwykle za ogromną miłość i wsparcie, które pokazaliście nam na przestrzeni lat. Definitywnie to czuliście. Niedługo napiszę coś więcej, ale na razie mamy robotę do zrobienia. "