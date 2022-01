"Pam & Tommy" - serialowy Tommy będzie rozmawiał ze swoim penisem o miłości

"Bazujący na prawdziwym ku*wa skandalu" serial przedstawi nam opowieść o przełomowej w popkulturze sex-taśmie tytułowego duetu, a konkretnie kulisach jej upublicznienia. Trzeba przyznać, że Lily James i Sebastian Stan wyglądają ŚWIETNIE jako Pamela Anderson i Tommy Lee z Motley Crue, a całość zapowiada się na przaśną i przyjemną opowiastkę.

Do premiery serialu zostały niecałe dwa tygodnie, a twórcy byli niedawno przepytani o szczegóły powstawania produkcji przez portal Variety. Z tego obszernego raportu dowiedzieliśmy się m.in. że Sebastian Stan/Tommy Lee będzie rozmawiał ze swoim penisem - perkusista dopiero poznał Pamelę i zastanawia się, czy przypadkiem się nie zakochał.

Dlatego postanowił się poradzić swojego najlepszego przyjaciela. Co ciekawe, scena jest zainspirowana biografią perkusisty "Tommyland". W serialu głos penisowi podłoży Jason Mantzoukas. Jak opowiedział jeden z twórców, Robert Siegel:

Bardzo chciałbym wam powiedzieć, że to był mój pomysł, ale to dosłownie jest adaptacja fragmentu biografii Tommy'ego. To chyba jest pierwsza taka sytuacja w telewizji. Pomysł nie był zaakceptowany od razu, ale to nie jest dziwne - w końcu to gadający penis. Ale Hulu w końcu zaczęło nas w tym wspierać.