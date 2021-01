Pamiętacie czarodziejki Winx? Netflix stworzył serial aktorski o grupie - oto zwiastun

W sieci pojawił się zwiastun adaptacji popularnej włoskiej bajki "Winx Club". Nowy serial "Fate: The Winx Saga" opowiada historię wróżek, które uczęszczają do magicznej szkoły Alfei. Tam uczą się magii, doskonalą swoje umiejętności i starają się zostać bohaterkami - wiedzą bowiem, że świat jest zagrożony przez potężne potwory.

Fani "Winx Club" długo czekali na aktorską adaptację przygód wróżek - na szczęście ta jest tuż za rogiem, bowiem pojawi się na Netfliksie już 22 stycznia. Zwiastun aktorskiego serialu "Fate: The Winx Saga" zobaczycie poniżej:

W serialu "Fate: The Winx Saga" główne role zagrają: Abigail Cowen jako Bloom, Hannah van der Westhuysen jako Stella, Precious Mustapha jako Aisha, Eliot Salt jako Terra, Elisha Applebaum jako Musa oraz Sadie Soverall jako Beatrix.

Poniżej możecie przeczytać oficjalny opis fabuły serialu:

"Przeznaczenie: Saga Winx" to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu. Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki "Winx Club" Iginio Straffiego jest Brian Young ("Pamiętniki wampirów").