Pamiętacie serial "24 godziny"? Fox planuje zrobić restart produkcji

24 godziny - FOX stworzy nową wersję serialu?

Jak podaje portal Deadline, FOX jest w trakcie "aktywnych dyskusji kreatywnych" w sprawie stworzenia nowej wersji serialu z Kieferem Sutherlandem w roli głównej. Mowa oczywiście o produkcji "24 godziny".

Prezes Fox Entertainment Michael Thorn powiedział Deadline, że "jest potencjał" na to, by legendarny serial akcji powrócił w pewien sposób na anteny telewizji:

Oczywiście jest taka możliwość. Wciąż trwają dyskusje z producentami, którzy mają nowe pomysły na świeże podejście do serii. Definitywnie trwają obecnie rozmowy typu kreatywnego na temat tej produkcji.

Deadline zauważa, że słowa prezesa przypominają to, co niedawno powiedział im producent wykonawczy "24 godzin", Howard Gordon. Mężczyzna powiedział jasno, że to na tyle popularna marka, że "zawsze trwają jakieś rozmowy". Dodał jednak, że chociaż uwielbia Jacka Bauera, to woli być ostrożny w rozmawianiu o nim, bo "jedno złe słowo może mieć naprawdę poważne konsekwencje".

Serial "24 godziny" został stworzony przez Joela Surnowa i Roberta Cochrana. Produkcja zadebiutowała 6 listopada 2001 roku, a główną rolę zagrał Kiefer Sutherland, który wcielał się w Jacka Bauera, agenta zajmującego się anty-terroryzmem. Seria doczekała się 8 sezonów i pełnometrażowego filmu, a dobiegła końca w 2010 roku.

W 2014 roku zadebiutował 12-odcinkowy mini-serial, natomiast w 2017 roku pojawił się sezon "24: Legacy" z Coreyem Hawkinsem w roli głównej.

Thorn podsumował sytuację:

Zawsze jesteśmy pozytywnie nastawieni do naszych ikonicznych seriali i powrotów do nich na niespodziewany, czy świeży sposób. Zwłaszcza w takim zaludnionym rynku. Zawsze jesteśmy otwarci na restartowanie naszych franczyz z naszymi ulubionymi partnerami.

Widzimy więc, że sytuacja jest rozwojowa.