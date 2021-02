Pan i Pani Smith powracają! Tym razem jako serial Donalda Glovera i Phoebe Waller-Bridge

Donald Glover i Phoebe Waller-Bridge stworzą serial "Pan i Pani Smith" dla Amazon Prime Video. Produkcja bazująca na filmie z 2005 roku ma się pojawić w serwisie już w 2022 roku. Glover i Waller-Bridge zagrają tytułowe role, a także będą producentami wykonawczymi projektu.

Oficjalne potwierdzenie serialu nadeszło z Instagrama, gdzie duet podzielił się krótkimi nagraniami, w których próbuje tańczyć, czy uwodząco pozować we framudze drzwi. Wieści o projekcie zdradziła również szefowa Amazon Prime Video, Jennifer Salke, która napisała:

To jest drużyna gwiazd! Donald i Phoebe to absolutny top jeśli chodzi o aktorów i ludzi z kreatywnymi umysłami na świecie. To jest niesamowite, że będziemy mogli pokazać światu współpracę takich dwóch sił naturalnych. "Pan i Pani Smith" to ikoniczna marka i jesteśmy ciekawi, jak Donald i Phoebe uczynią ją swoją własną.