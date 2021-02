"Pani Ka." zadebiutuje już 19 lutego! O czym opowie pierwszy polski serial interaktywny?

Nadeszła wiekopomna chwila (jak mawiał bohater słynnej polskiej komedii)! Już 19 lutego 2021 będziemy mieli okazję zobaczyć pierwszy odcinek pierwszego polskiego serialu interaktywnego. Co wiemy o "Pani Ka." i gdzie będzie można śledzić (i tworzyć) jej losy?

"Pani Ka." jest dziełem studia MJU Production. U steru projektu stoją Zofia Karaszewska (scenarzystka) i Katarzyna Urbańska (reżyserka), które postanowiły zaprezentować światu nieco chaotyczną mamę, partnerkę i niespełnioną aktorkę, której marzeniem jest zaistnienie w mediach (także tych społecznościowych). W głównej roli zobaczymy Hannę Konarowską ("Pitbull", "Lejdis").

"Pani Ka.": Zwiastun nowatorskiego serialu

Internetowa opowieść o współczesnej trzydziestolatce, której zależy, by dobrze wypaść na Facebooku i Instagramie, ma być nie tylko źródłem rozrywki i serialową ciekawostką, lecz także odpowiedzią na dzisiejszy trend idealizowania swojego życia w mediach społecznościowych. Jak tłumaczy scenarzystka, Zofia Karaszewska:

Dużą część życia spędzamy w mediach społecznościowych. Tworzymy tam opowieści o naszej codzienności, lecz także o naszych marzeniach i zazwyczaj staramy się przedstawiać wszystko w wersji doskonałej. W serialu „Pani Ka.” chcemy pokazać, że warto walczyć o swoją odrębność, nie zakłamywać własnej osoby, nie filtrować rzeczywistości.

Obok głównej gwiazdy produkcji, w serialu wystąpią także Weronika Rosati, Olga Frycz, Katarzyna Zielińska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Maria Konarowska, Ania Sokołowska, Magdalena Górska, Piotr Borowski, Tomasz Ciachorowski i Sebastian Cybulski.

Twórczynie serialu zaprezentowały dziś jego pierwszy teaser:

"Pani Ka." będzie pierwszym polskim serialem interaktywnym, a więc o losach bohaterki będą decydowali widzowie. Twórczynie chcą w ten sposób wykorzystać potencjał mediów społecznościowych i ich użytkowników, przekuwając go na innowacyjny projekt. Wyjątkiem będzie jedynie pierwszy odcinek, który 19 lutego ma wprowadzić do historii jej przyszłych współtwórców.

Choć o filmach i serialach interaktywnych mówi się już od wielu lat, dotychczas powstało naprawdę niewiele tego typu produkcji (a jeszcze mniej jest udanych). Wśród platform streamingowych przoduje pod tym względem Netflix, gdzie znajdziemy m.in. specjalny interaktywny odcinek "Black Mirror" pt. "Bandersnatch" czy dodatek do "Unbreakable Kimmy Schmidt" pt."Kimmy kontra Wielebny". Obydwa działają na zasadzie prostej gry komputerowej, gdzie wybór jednego z przycisków prowadzi do zaprezentowania jednej z kilku linii fabularnych. "Pani Ka." ma natomiast powstawać na bieżąco, a przez serialowe życie mają ją nieść pomysły odbiorców. Trzeba przyznać, że brzmi to ciekawie. Mamy nadzieję, że efekt okaże się równie imponujący.

Serial "Pani Ka." będzie można oglądać i kreować za pośrednictwem Instagrama (IGTV) oraz Facebooka.