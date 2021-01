Paul Bettany nie może przestać mówić o penisie Visiona z "WandaVision"

Zamieszanie wokół serialu "WandaVision" jest całkowicie zrozumiałe - w końcu to pierwsza od półtora roku produkcja Marvel Studios, a przy okazji debiutancki serial aktorski ze świata MCU. W rozgłosie niewątpliwie pomagają też tematy poruszane przez dziennikarzy i aktorów przy okazji premiery tego dzieła.

Mnóstwo reporterów pyta bowiem Paula Bettany'ego (odtwórcę Visiona) o przyrodzenie superbohatera. Ten od tematu nie ucieka i chętnie odpowiada na mniej i bardziej absurdalne pytania o genitalia Visiona.

Bettany niedawno wystąpił w programie "Lights, Camera, Pod", w którym opowiedział, że początkowo Vision miał się pojawić w "Avengers: Czas Ultrona" z członkiem na wierzchu i dopiero potem się ubrać.

Wiem, że podobno Joss Whedon bardzo, ale to bardzo chciał mieć taką wersję, kiedy Vision dopiero się rodzi, zanim się ubiera. Mówił: "On musi mieć penisa". I wszyscy - Kevin Feige, [producent] Louis D'Esposito, wszyscy mówili mu: "No nie wiemy Joss... Znaczy no, nie jesteśmy pewni". Joss nie dawał za wygraną: "Musi go mieć. Chcę zobaczyć jakieś rysunki".