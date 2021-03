W bazie Audioteki pojawiła się nowa superprodukcja, która może zainteresować fanów horroru. Mowa o audioserialu pod tytułem "Skowyt", za który odpowiadają specjalista od kryminałów Wojciech Chmielarz i gwiazda polskiej fantastyki Jakub Ćwiek. W serialu udział wzięli między innymi Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Piotr Stramowski i Michał Żurawski.

Zazwyczaj słowa "polski" i "horror" nie idą w parze. Tak się jakoś dziwnie składa, że rodzime filmy grozy, zamiast wywoływać lęk i przerażenie raczej śmieszą.

Być może wcale nie chodzi o to, że Polacy nie potrafią opowiadać strasznych historii, tylko o nieodpowiedni dobór medium. Tę zagadkę pomoże rozwiązać nowa produkcja serwisu audiobookowego Audioteka. 5 marca 2021 roku zadebiutował dwa pierwsze odcinki "Skowytu", za który odpowiadają dwie gwiazdy polskiej literatury popularnej - Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Oprócz znanych i utalentowanych autorów zaangażowano również popularnych aktorów, którzy wcielili się w głównych bohaterów "Skowytu". Chmielarz zdradził, czego dotyczy fabuła audioserialu.

"Skowyt" jest opowieścią o demonach, które w nas drzemią i które pod naciskiem różnych zdarzeń potrafią wyjść na jaw - mówi Wojciech Chmielarz, jeden z autorów scenariusza - Ta zjawa z zewnątrz, która tu się pojawia, jest jedynie katalizatorem, a nie przyczyną. Ona raczej wydobywa z ludzi to, co w nich głęboko tkwi. To było od początku nasze założenie z Kubą – obaj uważamy, że najstraszniejsze w horrorze jest to, jak opowieści wygrzebują z człowieka wszystko, co najgorsze. Jak pokazują zło, które tkwi w nas, a nie w jakimś potworze. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie ta pierwsza, czarno-biała "Noc żywych trupów" Romero, obejrzana wiele lat temu. Tam zombie były raczej dekoracją, a całość opierała się na relacjach między postaciami ludzkimi w sytuacji kryzysowej. Dlatego ten film był tak przerażający – to nie żywe trupy przerażały, a żywi ludzie.