Serial "Peaky Blinders" skończy się na 6. sezonie. Powróci jednak w innej formie

Fani "Peaky Blinders" na 6. sezon serialu czekają już od półtora roku i wszystko wskazuje na to, że nieprędko zobaczą kolejne odcinki. Co gorsza, Steven Knight zapowiedział, że przyjdzie im się pożegnać z uwielbianym serialem. Dodał jednak, że zakończenie produkcji BBC One nie oznacza zakończenia historii Tommy'ego.

"Peaky Blinders": Twórcy o 6. sezonie serialu

O rozpoczęciu prac nad 6. sezonem "Peaky Blinders" mówiło się już rok temu. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany twórców, którzy dopiero teraz wracają na plan wielokrotnie nagradzanej produkcji. O starcie zdjęć poinformował sam Steven Knight, jednocześnie zapowiadając zakończenie serialu na 6. sezonie i jego kontynuację w odmiennej formie:

"Peaky" wraca z hukiem. Po wymuszonym opóźnieniu produkcji z powodu pandemii Covid, rodzina jest w skrajnym niebezpieczeństwie, a stawka nigdy nie była jeszcze tak wysoka. Wierzymy, że będzie to najlepsza seria ze wszystkich i jesteśmy pewni, że nasi niesamowici fani ją pokochają. Podczas gdy serial będzie dobiegał końca, historia będzie toczyć się dalej w innej formie.

Słowa scenarzysty potwierdziła także producentka wykonawcza serialu, Caryn Mandabach:

Wraz z naszymi wspaniałymi, wspierającymi partnerami z BBC i Netflix pilnie pracowaliśmy nad tym, by bezpiecznie powrócić do realizacji "Peaky'ego". Bezpieczeństwo naszej obsady i ekipy jest zawsze naszym priorytetem. Dziękuję wszystkim fanom serialu, którzy byli tak niezachwianie wspierający i cierpliwi. Scenariusze Steve'a są niesamowite i oznaczają koniec epickiej historii, która zachwyca publiczność od jej początku w 2013 roku, ale świat "Peaky Blinders" z pewnością będzie żył dalej.

"Peaky Blinders": 6. sezon będzie ostatnim. Co dalej z historią gangu?

"Peaky Blinders" zadebiutował na antenie BBC Two w 2013 roku. W 2019 roku został przeniesiony do BBC One, gdzie osiągnął oglądalność przekraczającą 7 milionów widzów. Produkcja cieszyła się też ogromną popularnością na Netflix, gdzie była udostępniana poza Wielką Brytanią. Fanów opowieści o klanie z Birmingham tym bardziej może dziwić informacja o zakończeniu serialu.

Jeszcze dziwniejsze niż wieści o skasowaniu "Peaky Blinders" są jednak zapowiedzi jego "kontynuacji w innej formie". Uwielbiana produkcja na przestrzeni 7 lat od premiery doczekała się licznych publikacji na jej temat, a nawet gry wideo. Trudno jednak uwierzyć, że można uznać je za kontynuację, o której wspominają twórcy. Czy w związku z tym możemy spodziewać się pełnometrażowego filmu "Peaky Blinders"? A może spin-offu oryginalnego serialu? Tego dowiemy się pewnie, kiedy ostatnie odcinki produkcji trafią już na ekran.

"Peaky Blinders": Kiedy premiera 6. sezonu?

Szósty i ostatni sezon "Peaky Blinders" tradycyjnie napisał Steven Knight. W gronie twórców powraca również Anthony Byrne, który wyreżyseruje finałowe odcinki. Na ekranie ponownie pojawią się Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Finn Cole i Sam Claflin. Biorąc pod uwagę fakt, że ekipa i obsada dopiero wraca na plan, 6. sezonu możemy spodziewać się najprawdopodobniej w 2022 roku.