Pierwsza biseaksualna postać w serialu animowanym Disneya? Poznajcie Luz Nocedę

„The Owl House” emitowane jest na kanale Disney Channel od 10 stycznia. Serial opowiada o 14-letniej Amerykance, która pochodzi z Dominikany i marzy, by zostać czarownicą, mimo braku odpowiednich umiejętności w tym temacie. Produkcja jest pstrokata i kolorowa, a w dotychczasowych odcinkach pojawiło się co najmniej kilka sugestii co do orientacji seksualnej głównej bohaterki. W ostatnim odcinku, wyemitowanym w zeszłym tygodniu, wyjawiono jednak, że bohaterka jest biseksualna.

Taniec dwóch dziewczynek

Przedstawiciele kanału Disney Channel byli tak zadowoleni z faktu, że w „The Owl House” pojawił się pierwszy biseksualny moment, że postanowili wrzucić na Twittera fragment serialu, podkreślający to ważne wydarzenie.

Materiał prezentuje się następująco:

Twórczyni o swojej decyzji kreatywnej

Twórczyni serialu, Dana Terrace wypowiedziała się wprost na temat bohaterki, potwierdzając, że jest ona celowo postacią o takiej orientacji.

" „W trakcie przygotowywania serialu, wyraźnie komunikowałam moje intencje, aby bohaterami głównej obsady były dzieci Queer. Nie potrafię kłamać zbyt dobrze, więc próby przemycenia takich rzeczy byłyby trudne, haha. Kiedy Disney dał nam zielone światło, dowiedziałam się, że NIE mogę pokazać relacji osób bi lub homo na kanale". "

" "Sama jestem bi! Chcę pisać postacie biseksualne, do cholery! Na szczęście mój upór się opłacił i teraz jest bardzo mocno wspierana przez decydentów Disneya" – napisała na swoim Twitterze. "

Disney szuka nowej strategii

Warto równocześnie przypomnieć, że kilka miesięcy temu szefowie Disneya zdecydowali się nie wypuszczać serialu „Love, Victor”, będącego spin-offem filmu „Twój Simon” na platformę streamingową Disney+, właśnie z powodu faktu, że główny bohater jest gejem. Serial trafił finalnie na platformę Hulu, również należącą do korporacji Disneya, po przejęciu jej wraz z kupnem studnia 20th Century Fox.

Co jednak znaczące – w tym samym miesiącu na platformie zadebiutował film krótkometrażowy „Out”, opowiadający o parze gejów. Wyraźnie widać zatem, że polityka Disneya wciąż się pod tym względem zmienia.

