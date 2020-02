Pierwsza zapowiedź serialu Netfliksa z Joanną Kulig. O czym jest "The Eddy"?

Dobra passa Joanny Kulig wciąż trwa. Aktorka odniosła ogromny sukces po "Zimnej wojnie" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i została dostrzeżona przez zagranicznych twórców. Z tego powodu wystąpiła w najnowszej produkcji Damiena Chazelle’a - miniserialu Netfliksa pod tytułem "The Eddy". Platfroma zaprezentowała pierwszy teaser nadchodzącego tytułu.

"The Eddy" - Joanna Kulig w nowym serialu Netfliksa

Nowe dzieło twórcy "La La Land" to ośmioodcinkowy oryginalny miniserial Netfliksa, którego akcja toczy się w tętniących życiem, wielokulturowych dzielnicach współczesnego Paryża. Elliot Udo (André Holland), niegdyś ceniony nowojorski pianista jazzowy, jest współwłaścicielem podupadającego klubu The Eddy. Występuje także w roli managera kapeli prowadzonej przez Maję (Joanna Kulig) - piosenkarkę, będącą z nim w burzliwym związku. Jak prezentuje się pierwszy teaser serialu "The Eddy"?

Przeplatana jazzowymi, dynamicznymi utworami fabuła serialu opowiada o muzyce, która może uzdrawiać, łączyć ludzi i przemieniać chaos w prawdziwe piękno. Serial powstał dzięki współpracy Alana Poula, Damiena Chazelle’a, laureata nagrody BAFTA Jacka Thorne’a ("National Treasure") i sześciokrotnego zdobywcy Grammy, Glena Ballarda. Ballard skomponował utwory do serialu i stworzył zespół klubu The Eddy, w którego skład wchodzą prawdziwi muzycy - Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil i Damian Nueva Cortes.

Za reżyserię oprócz nagrodzonego Oscarem Damiena Chazelle'a odpowiadają laureat Emmy Alan Poul ("Opowieści z San Francisco"), Houda Benyamina ("W pogoni za marzeniami") i Laïla Marrakchi ("Le Bureau des Légendes").

"The Eddy" - kiedy premiera?

Serial w całości trafi na platformę Netflix już 8 maja 2020 roku. Tego samego dnia wytwórnia Arista Records udostępni oficjalną ścieżkę dźwiękową z oryginalnymi utworami z serialu. Pierwszy oficjalny pokaz serialu odbył się w obecności twórców i obsady, między innymi Joanny Kulig, Andrégo Hollanda i Amandli Stenberg podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Zobacz też: Marcin Dorociński gwiazdą amerykańskiego serialu Netfliksa