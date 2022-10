Pierwsze materiały z serialu "Fallout" na bazie popularnej serii gier. Zapowiada się świetnie

Fallout - twórcy serialu podzielili się materiałami z produkcji

Fallout to kultowa seria gier - pierwsze dwie odsłony serii były małą rewolucją komputerowych gier RPG, a kolejne trzy (licząc z New Vegas) biły rekordy popularności, co sprawiło, że teraz jest to marka sama w sobie. Ten sukces zauważyli już dawno producenci z Hollywood, którzy przez wiele lat próbowali namówić Bethesdę do stworzenia filmów na bazie gier. Studio jednak raz po raz odmawiało, czekając na odpowiedni moment i odpowiednich twórców.

Tymi okazali się być Jonathan Nolan i Lisa Joy, czyli twórcy "Westworld" dla HBO. Duet otrzymał zielone światło od Bethesdy i Amazon Prime Video, ogromny budżet i zaczął prace nad serialem osadzonym w świecie Fallouta. Chociaż na zwiastuny i datę premiery będziemy musieli jeszcze poczekać, to producenci świętują 25-lecie marki i podzielili się kilkoma materiałami z ich serialu.

Jeden z nich to kadr z serialu - ten pokazuje nam mieszkańców krypty, którzy (najprawdopodobniej pierwszy raz w życiu) próbują się wydostać z enklawy. Na ich drodze stoi jednak niezidentyfikowany (i uzbrojony) przybysz. Całość jest bardzo "falloutowa" i wygląda jakby była żywcem wyjęta z gry:

Drugi materiał to zakulisowe wideo, w którym wypowiadają się różni ludzie związani z marką - pojawia się oczywiście producent Todd Howard, współtwórca serii Tim Cain, kierownik artystyczny serii Istvan Pelz, a także oczywiście Jonathan Nolan. Ten ostatni otrzymuje Nuka Colę od "Adama" ubranego w power armor, a następnie żartuje, że "coś tam o Falloucie słyszał":

Oglądaj

Tak jak wspomnieliśmy, na razie data premiery "Fallouta" od Prime Video nie jest znana.