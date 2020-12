Pierwsze reakcje na "Wonder Woman 1984". Co widzowie sądzą o najnowszym filmie DC?

"Wonder Woman 1984" to najnowsza produkcja Warner Bros., będąca adaptacją komiksów DC. Jak Gal Gadot wypadła ponownie w roli Diany z Themysciry?

W 2020 roku branża rozrywkowa przeżyła poważny przestój spowodowany pandemią koronawirusa, ale sequel "Wonder Woman" postanowił być potężny jak jego główna bohaterka i przynajmniej częściowo nie dał się CVOID-19. Film o przygodach dzielnej Amazonki trafi niebawem na HBO Max. Są już pierwsze opinie na jego temat.

"Wonder Woman 1984" - pierwsze opinie o filmie DC

Chociaż wiele studiów filmowych, przygotowujących blockbustery postanowiło wstrzymać się z premierami nowości do roku 2021 (w tym Marvel), przedstawiciele Warner Bros. podjęli decyzję, by ich produkcje ukazywały się dwutorowo - w kinach i na platformie HBO Max. Dzięki temu film "Wonder Woman 1984" na amerykańskim rynku będzie dostępny jeszcze w roku 2020.

Kilka tygodni przed internetową premierą "Wonder Woman 1984" w sieci pojawiły się pierwsze opinie o produkcji autorstwa szczęśliwców, którzy mieli okazję zobaczyć sequel wcześniej. Jak wyglądają reakcję na nowy film na podstawie komiksów DC? Czy po wielokrotnych opóźnieniach warto nadal czekać na tytuł z Gal Gadot w roli głównej?

Według Erica Eisenberga z portalu Cinemablend, zdecydowanie warto.

"Wonder Woman 1984" jest fantastyczna! Doskonała historia ze świetnym, aktualnym przekazem; zawiera mnóstwo niespodzianek. Niesamowita robota wykonywana zarówno przez Cheetah, jak i Maxa Lorda ([Kristen] Wiig i [Pedro] Pascal są gwiazdami tego filmu). Wybierzcie się, bo to prawdziwa okazja!

Co na temat "Wonder Woman 1984" sądzi Mike Rougeau z Gamespot?

To absolutnie przewspaniały film, szczególnie w tym okresie. Sprawił, że poczułem wiele pozytywnych emocji (obecnie rzadki wyczyn). Powrót Chrisa Pine'a przebiegł dobrze i ma sens. Gal jest oczywiście boginią. (...) Kristen jest świetna, ale Pedro prawie kradnie całe show.

Pozytywnie o produkcji wypowiada się również Germain Lussier z Gizmodo, chociaż zauważył również kilka minusów.

Jest to bardzo długi film. Czasami to wada, ale przede wszystkim jednak przypomniał mi, jak cudownie można poczuć się po seansie blockbustera.

Wady dostrzegła też producentka filmowa Perri Nemiroff.

Nie wszystko ma tu sens, ale przez fabułę przebija wartość bezinteresowności, miłości i współczucia.

Więc tak jak widać, pierwsze recenzje są niezwykle pozytywne i nawet jeśli gdzieś pojawi się jakaś słabsza strona, jest natychmiast przeważana pozytywami. Wygląda więc na to, że "Wonder Woman 1984" nie zawiedzie osób, które kochają pierwszą część tytułowej superbohaterki.

"Wonder Woman 1984" - kiedy premiera?

Oczywiście najlepiej wyrobić sobie własne zdanie na temat filmu. Amerykańscy widzowie będą mieli to zrobić w święta Bożego Narodzenia 2020 roku za pośrednictwem HBO Max i w wybranych kinach. W Polsce film jest zapowiadany na 22 stycznia 2021 roku, ale niewykluczone, że obostrzenia sprawią, iż produkcję z Gal Gadot w roli głównej zobaczymy znacznie później.