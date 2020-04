Pierwszy zwiastun „Kierunek: Noc”. Netflix pokazał adaptację przerażającej historii Jacka Dukaja

Andrzej Sapkowski przyniósł Netfliksowi ogromny sukces: serial „Wiedźmin” stał się najchętniej oglądaną produkcją w historii platformy, a zielone światło do kręcenia kolejnych sezonów pojawiło się zanim jeszcze zaprezentowano pierwsze odcinki.

Po historie stworzoną przez Jacka Dukaja sięgnęła belgijska wytwórnia Entre Chien et Loup. Adaptacja powstała na motywach powieści „Starość Aksolotla”, a producentami zostali Tomasz Bagiński oraz sam Dukaj.

Sześcioodcinkowy serial pokaże, jak w obliczu końca świata zachowują się zwykli ludzie i czy uda im się zawiązać wspólnotę, czy też zginą w odosobnieniu.

„Kierunek: Noc” na pierwszym zwiastunie. Jak wygląda serial na podstawie powieści Dukaja?

Widzowie serialu „Kierunek: Noc” mogą spodziewać się budzącego grozę widowiska, w którym bohaterów od śmierci będą dzielić co najwyżej godziny.

" Historię rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedno: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę. "

Czy twórcom udało się stworzyć odpowiednią atmosferę grozy można się przekonać oglądając pierwszy zwiastun „Kierunek: Noc”.

Premiera serialu została zapowiedziana na 1 maja 2020 roku. Za reżyserię serialu odpowiada belgijski duet Inti Calfat i Dirk Verheye (Over Water). Za produkcję odpowiada belgijska wytwórnia Entre Chien et Loop. Twórcą i scenarzystą tej sześcioodcinkowej serii jest Jason George (The Protector, Narcos), który pełni też funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.

Zobacz także: „Wiedźmin” bez efektów specjalnych. Polacy pokazali, jak tworzyli magię