Piesek Snoopy doczekał się własnego serialu. Zobaczcie zwiastun produkcji

Apple TV+ rusza w pogoń za Netfliksem, Amazonem i innymi platformami streamingowymi. Oprócz popularnego "The Morning Show", czy "Teda Lasso", platforma szykuje również ofertę dla osób najmłodszych w formie serialu na bazie komiksów "Fistaszki" Charlesa Schultza. Nowa seria ma nosić tytuł "The Snoopy Show" i zadebiutuje w serwisie już 5 lutego. Z tej okazji Apple wydało oficjalny zwiastun nowego serialu.

Oprócz Snoopy'ego, w serialu pojawią się oczywiście Charlie Brown, Linus, Lucy i inne mniej lub bardziej znane postaci z popularnej serii. Wideo zobaczcie poniżej:

Snoopy i Woodstock będą głównymi bohaterami bajki - tak przynajmniej wynika z oficjalnego opisu fabuły "The Snoopy Show", który wypuściło Apple TV:

The Snoopy Show to nowy serial animowany dla dzieci i rodzin, w którym główne role zagrają tytułowy piesek i jego najlepszy przyjaciel Woodstock, którzy razem przeżywają mnóstwo interesujących przygód. Snoopy może się wydawać słodkim, domowym psiakiem, ale jest kimś znacznie więcej. To Joe Cool, najfajniejszy dzieciak w szkole. Jest królem surferów i siłującym się na rękę Masked Marvelem. Jest Asem Przestworzy z czasów I Wojny Światowej. Wszystkie jego wspaniałe wcielenia będą uwypuklone w tej nowej animowanej komedii.