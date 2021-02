Piosenki tytułowe z serialowych hitów. Jak brzmiałyby w wykonaniu ich gwiazd? [WIDEO]

Jak brzmiałyby piosenki tytułowe z "Gambitu królowej", "The Office" czy "The Mandalorian", gdyby śpiewali je główni bohaterowie tych popularnych seriali? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć komicy z SNL z gościnnym udziałem Johna Krasinskiego.

Ekipa Saturday Night Live słynie z obśmiewania wszystkiego i wszystkich. Tym razem na tapet wzięła sobie Nicole Kidman, która śpiewa cover utworu "Dream a Little Dream of Me" w sekwencji otwierającej każdy z odcinków serialu HBO "Od nowa".

SNL: Gwiazdy hitowych seriali w ich piosenkach tytułowych

Jak brzmiałaby piosenka tytułowa z "Gambitu królowej" śpiewana przez Anyę Taylor-Joy? Co wykonałby Baby Yoda w utworze otwierającym "The Mandalorian"? I jaką piosenkę usłyszelibyśmy na początku "Stranger Things", gdyby dano ją zaśpiewać Davidowi Harbourowi? Tego nie dowiemy się pewnie nigdy, niemniej, komicy z SNL postanowili pofantazjować na ten temat. W wideo pojawiły się też pomysły na motyw przewodni największego hitu Netfliksa pt. "Bridgertonowie", piosenka z "Seksu w wielkim mieście" śpiewana przez Kim Cattrall, która nie powróci w reboocie oraz utwór otwierający "The Office" w wykonaniu prawdziwego Johna Krasinskiego, który był gospodarzem odcinka:

Saturday Night Live - fenomen amerykańskiej telewizji

Saturday Night Live to jeden z najsłynniejszych programów w USA. Co tydzień, począwszy od 1975 roku, grupa komików i komiczek wraz z gościem specjalnym, będącym gospodarzem odcinka, na żywo i bez retuszu w satyryczny sposób komentuje sytuację polityczną i społeczną w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Renoma, jaką SNL wyrobił sobie przez ostatnie dziesięciolecia, sprawia, że w programie goszczą największe gwiazdy kina, telewizji i muzyki, często powracając do programu kilkukrotnie. Występ Johna Krasinskiego, gwiazdora "The Office" i twórcy "Cichego miejsca" w ostatnim odcinku SNL był jego debiutem w programie.