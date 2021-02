Piotr Adamczyk zagra w nowej produkcji Marvela? W kogo wcieli się polski aktor?

Istnieją poszlaki wskazujące na to, że Piotr Adamczyk może wystąpić w jednym z nadchodzących seriali Marvel Studios. Mowa o "Hawkeye'u". W kogo miałby się wcielić polski aktor?

Piotr Adamczyk w serialu Marvela "Hawkeye"?

Polscy aktorzy zaczęli być zauważani w Hollywood. Na razie karierę za granicą robią Tomasz Kot, Joanna Kulig i Rafał Zawierucha, ale istnieje szansa, że niebawem dołączy do nich Piotr Adamczyk.

Chociaż doniesienia o roli Kota w filmie "Eternals" się nie potwierdziły, pojawiła się kolejna interesująca informacja, która powinna być gratką dla miłośników polskich aktorów. Na fanpage'u Łysy z Marvela opublikowano domysły dotyczące obsady serialu "Hawkeye". Według autora strony Adamczyk może wystąpić w nadchodzącej produkcji MCU. Jak argumentuje te tezy?

Jak wspomina Łysy z Marvela obecnie w Atlancie, gdzie Adamczyk bierze udział w tajemniczym przedsięwzięciu kręcone są trzy produkcje Marvel Studios: "Spider-Man: No Way Home", "Ms. Marvel" oraz "Hawkeye". Twórca fanpage'a stawia na ten ostatni tytuł. Powodów jest kilka. Po pierwsze Adamczyk na swoim Instagramie obserwuje sporą część obsady serialu, między innymi Hailee Steinfeld, Vera Farmigę, Jeremy'ego Rennera, Fra Fee oraz kilka kont poświęconych serialowi "Hawkeye", profile Marvel Studios i Disney+. Poza tym, według zapowiedzi twórców, serial ma bazować na słynnym komiksowym runie Matta Fractiona i Davida Aji, w którym ważnym elementem był wątek Kazimierza Kazimierczaka znanego również jako Kazi lub Clown. Był on głównym antagonistą o polskich korzeniach. W komiksie pojawiała się też Tracksuit Mafia - pochodzący z Rosji uliczni gangsterzy, z którymi tytułowi herosi mieli na pieńku.

W ostatnich latach Marvel stara się dywersyfikować etnicznie obsadę swoich produkcji, więc niewykluczone, że twórcy celowo szukali polskich aktorów do jednej z ról. W najgorszym wypadku Adamczyk może zagrać Rosjanina. Na pewno nie wcieli się w głównego antagonistę, bo ta rola została już zajęta przez wcześniej wspomnianego Fra Fee. Istnieje jednak spora szansa, że polski gwiazdor zagra kogoś z otoczenia lub przeszłości Clowna. We wcześniej wspomnianej serii Marvel Comics, w jednym z zeszytów została ukazana historia Kaziego, która po części tłumaczyła, dlaczego były cyrkowiec z Polski został psychopatą z makijażem klauna na twarzy. Być może Adamczyk pojawi się w retrospekcji antagonisty. Albo po prostu bardzo lubi produkcje MCU...

"Hawkeye" - kiedy premiera?

Czy Piotr Adamczyk rzeczywiście wystąpi w serialu Marvela? Na razie nie wiadomo kiedy dokładnie "Hawkeye" trafi na platformę Disney+, ale wieści głoszą o listopadzie 2021. Obecnie trwają zdjęcia do produkcji. W rolach głównych występują Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, pies Jolt, Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox oraz Zahn McClarnon.