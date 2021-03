Piotr Adamczyk zagra w popularnym amerykańskim serialu od Apple TV+

Piotr Adamczyk pojawi się w kilku epizodach popularnego "For All Mankind" od Apple TV+. Na stronie IMBd aktora pojawiła się informacja, według której gwiazdor pojawi się w 5. odcinku 2. sezonu produkcji. Na tym jego występ się nie skończy.

Piotr Adamczyk zagra w serialu For All Mankind. W kogo się wcieli?

Piotr Adamczyk pojawił się już w serialu "Odpowiednik", "Imieniu róży", a także programie "Madam Secretary". Do tej listy projektów niedawno dołączył (być może) "Hawkeye", a także "For All Mankind".

Jeśli bowiem wierzyć IMDb, aktor ma się pojawić w pięciu odcinkach popularnego serialu od Apple TV+. Z tego wynika, że Adamczyk zadebiutuje w 5. odcinku i zagra radzieckiego naukowca, Sergieja Korolewa. To on odpowiada za stworzenie rakiety N1. Drugi sezon "For All Mankind" zdążył już zadebiutować, a Adamczyka mielibyśmy zobaczyć w produkcji 19 marca 2021 roku.

Wygląda też na to, że jego występ będzie czymś zdecydowanie większym, niż jedynie epizod.

Niewątpliwie to byłaby bardzo ciekawa inicjatywa. Jak pewnie też wiecie Adamczyk zdradził niedawno, że bierze udział w tajemniczym przedsięwzięciu w Atlancie, gdzie kręcone są trzy produkcje Marvel Studios: "Spider-Man: No Way Home", "Ms. Marvel" oraz "Hawkeye". Z domysłów fanów wynika, że aktor może brać udział w ostatnim z tych seriali - Adamczyk na swoim Instagramie obserwuje sporą część obsady serialu, między innymi Hailee Steinfeld, Vera Farmigę, Jeremy'ego Rennera, Fra Fee oraz kilka kont poświęconych serialowi "Hawkeye", profile Marvel Studios i Disney+.

Według zapowiedzi twórców, serial ma bazować na komiksach Matta Fractiona i Davida Aji, w których ważnym elementem był wątek Kazimierza Kazimierczaka, znanego również jako Kazi lub Clown. Był on głównym antagonistą o polskich korzeniach. W komiksie pojawiała się też Tracksuit Mafia - pochodzący z Rosji uliczni gangsterzy, z którymi tytułowi herosi mieli na pieńku.

Na razie ta szalona teoria nie została potwierdzona. Wiemy jednak na pewno, że "For All Mankind" rozpoczął emisję w Apple TV+, a 5. odcinek, w którym ma zadebiutować Adamczyk, pojawi się 19 marca 2021 roku.