Jeffrey Wright dołączył do obsady słuchowiska "Batman: Audio Adventures". Wcieli się w tytułowego bohatera. Kiedy zadebiutuje podcast HBO Max?

"Batman: Audio Adventures" - Jeffrey Wright jako Mroczny Rycerz w słuchowisku HBO

Batman istnieje od ponad 80 lat, więc nic dziwnego, że na przestrzeni czasu w herosa wcieliło się wielu aktorów. Nie chodzi jedynie o filmy kinowe i seriale telewizyjne, ale również wszelkiego rodzaju produkcje animowane. Czas na słuchowisko, w którym poznamy nieco bardziej humorystyczne, niż zazwyczaj przygody Mrocznego Rycerza.

Jak podaje The Hollywood Reporter, przedstawiciele platformy HBO Max, którzy pracują nad audycją "Batman: Audio Adventures" zadecydowali, że najlepszym kandydatem do tytułowej roli jest Jeffrey Wright. Aktor współpracował już z HBO w serialu "Westworld", w którym wciela się w Bernarda Lowe'a. Jest również związany ze światem Batmana, ponieważ wystąpi jako komisarz Gordon w nadchodzącym filmie Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli tytułowej.

Za słuchowisko "Batman: Audio Adventures" odpowie znany z Saturday Night Live Dennis McNicholas, który został reżyserem i scenarzystą przedsięwzięcia. McNicholas jest również jego producentem wraz z Angelą Petrellą i Jonem Bergiem. Wright dołączył do okazałej obsady, której członkami są Chris Parnell, Melissa Villaseñor, Seth Meyers, Brent Spiner, John Leguizamo, Ike Barinholtz, Bobby Moynihan, Kenan Thompson, Rosario Dawson, Jason Sudeikis, Alan Tudyk, Heidi Gardner, Brooke Shields, Paul Scheer, Tim Meadows, Fred Armisen, Ray Wise, Ben Rodgers, Katie Rich, Pete Schultz, Paula Pell, Toby Huss oraz McNicholas.

"Batman: Audio Adventures" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono zbyt wielu szczegółów dotyczących podcastu. Wiadomo jedynie, że twórcy planują, by zadebiutował jeszcze w roku 2021. To niejedyny podcast, który powstanie we współpracy z Warner Bros., ponieważ wytwórnia podpisała niedawno umowę z platformą Spotify. W planach jest jeszcze kilka dźwiękowych tytułów opartych na postaciach znanych z DC Comics. David Goyer pracuje na przykład nad audycją "Batman Unburied", która ma z kolei skupić się na mrocznych cechach tytułowego herosa. W 2020 roku wystartowało natomiast słuchowisko oparte na "Sandamanie" Neila Gaimana. Autor komiksu jest narratorem podcastu.