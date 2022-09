Poczuj się jak władca Westeros. Na Wawelu stanął Żelazny Tron z "Rodu smoka"

Ród smoka - usiądź na Żelaznym Tronie na Wawelu

Fani "Rodu smoka" pod koniec września 2022 roku będą oblegać Zamek Królewski na Wawelu - wszystko dlatego, że w Krakowie pojawił się Żelazny Tron. To jednak nie koniec atrakcji dla fanów serialu na bazie książek George'a R.R. Martina. Co wiemy o akcji HBO?

Platforma HBO Max przygotowała specjalną niespodziankę dla polskich widzów "Rodu smoka", o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

Poczuj moc ognistego rodu, zasiadając na Żelaznym Tronie i zobacz czaszkę Baleriona - największego ze stworów Targaryenów. Odkryj, co chowa się w jaskiniach smoczego gniazda i stań oko w oko z ryczącym potworem… Bądź z nami, gdy na Wawelu zapanuje ogień!

Z opisu akcji wiemy, że inicjatywa będzie dostępna w dniach 19-25 września 2022 roku na tarasie Zamku Królewskim na Wawelu. To właśnie tam już teraz stanął Żelazny tron, na którym fani serialu mogą nie tylko zasiąść, ale również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Przedstawiciele HBO Max nie wybrali Krakowa przez przypadek. Miasto oprócz zamku królewskiego z "Rodem smoka" łączy coś jeszcze - mówimy oczywiście o smoku wawelskim, który według legend miał zamieszkiwać grotę w "Najbardziej smoczym mieście w Polsce". Czyżby gad był jednym ze smoków Targaryenów?

Tego nie wiemy - wiemy natomiast, że fani "Rodu smoka" będą mogli natknąć się w Krakowie na ślady pupilów Targaryenów. Wśród nich znajdą czaszkę Baleriona - największego ze smoków królewskiego rodu, a także smocze jaja. Wszystko to w Smoczej Jamie, po której oprowadzają treserzy i opiekunowie ziejących ogniem bestii.

Ekspozycja jest otwarta od 19 do 25 września - w poniedziałek od 12:00 do 20:00, a od wtorku do niedzieli od 10:00 do 20:00.

Nowe odcinki "Rodu smoka" debiutują natomiast co poniedziałek na HBO Max i HBO.