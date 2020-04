"Pod powierzchnią": o czym jest serial, obsada, gdzie oglądać, czy powstanie nowy sezon?

Seriale TVN z roku na rok prezentują coraz lepszy poziom. Jednym z przykładów tego zjawiska jest produkcja zatytułowana "Pod powierzchnią". Jest to dramat kryminalno-obyczajowy, w którym wystąpiło wielu znanych aktorów. Do tej pory powstały dwa sezony serialu "Pod powierzchnią". O czym jest serial? Kto w nim gra? Gdzie można go oglądać? Czy doczeka się kontynuacji?

"Pod powierzchnią" - o czym jest serial TVN?

Akcja "Pod powierzchnią" rozgrywa się w Płocku. Głównym bohaterem jest Bartosz Gajewski - szanowany dyrektor jednego z liceów. Jego żoną jest Marta - lubiana nauczycielka języka polskiego. Na pozór tworzą kochającą się rodzinę. Szybko jednak okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. W przeszłości doszło do zdarzenia, które wpędziło Martę w traumę. Do tej pory zmaga się z demonami przeszłości. Para wpada w głęboki kryzys. W tej samej szkole pracuje również Maciej Kostrzewa - nauczyciel wychowania fizycznego, który od niedawna samotnie wychowuje córkę Olę. Dziewczyna nie ufa swojemu ojcu i obwinia go o rozpad kiedyś kochającej się rodziny.

"Pod powierzchnią" rozpoczyna się pod koniec wakacji, kiedy losy głównych bohaterów krzyżują się i w ekspresowym tempie przeradzają w burzliwe wydarzenia. Na jaw wychodzą ukrywane od dawna sekrety i tłumione namiętności, które prowadzą do tajemniczej zbrodni. Serial "Pod powierzchnią" stworzyli Borys Lankosz i Bartosz Konopka. Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, Karolina Szymczyk-Majchrzak oraz Bartosz Kozera.

"Pod powierzchnią" - obsada serialu TVN

W serialu "Pod powierzchnią" nie zabrakło plejady gwiazd. W rolach głównych wystąpili Magdalena Boczarska, Bartłomiej Topa, Łukasz Simlat, Maria Kowalska, Ilona Ostrowska, Dorota Kolak, Mateusz Banasiuk, Jacek Poniedziałek, Katarzyna Kwiatkowska oraz Ewa Konstancja Bułhak. Aktorzy na tyle oddali skomplikowane relacje rodzinne, że widzowie wciągnęli się bez reszty w fabułę "Pod powierzchnią".

"Pod powierzchnią" - czy powstanie nowy sezon serialu TVN?

Początkowo produkcja TVN miała być 7-odcinkowym miniserialem. "Pod powierzchnią" spodobało się jednak widzom na tyle, że stacja postanowiła stworzyć drugi sezon. Produkcja zadebiutowała 21 października 2018 roku. Kontynuacja miała premierę rok później - 22 października 2019 roku. Obecnie w planach jest trzeci sezon "Pod powierzchnią", w którym poznamy dalsze losy nauczycieli i uczniów z płockiego liceum. Jakie sekrety skrywają główni bohaterowie? Kim będą nowe postacie, które pojawią się w serialu? Na razie nie zdradzono żadnych informacji na temat trzeciego sezonu "Pod Powierzchnią", ale niewykluczone, że odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią 2020 roku.

"Pod powierzchnią" - gdzie oglądać serial TVN?

Serial oryginalnie był emitowany na antenie stacji TVN. Odcinki pierwszego sezonu nadawano co niedzielę o 21:30. Drugi sezon trafiał co tydzień na ekrany telewizorów we wtorki o tej samej porze. Jednocześnie serial był dostępny również na platformie VOD TVN-u - Player.pl, gdzie nadal można oglądać "Pod powierzchnią" całkowicie za darmo.

