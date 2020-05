Podobał Ci się "Mindhunter"? Koniecznie sięgnij po "Utracone dzieci Atlanty"! O czym jest serial?

Każdy, kto interesuje się tematyką seryjnych morderców z pewnością oglądał "Mindhuntera". I każdy, kto go oglądał pamięta kryminalną zagadkę z Atlanty, którą w 2. sezonie usiłował rozwikłać Holden. Jeśli zatem należycie do fanów tej tematyki, koniecznie sięgnijcie po najnowszy dokument stacji HBO - "Utracone dzieci Atlanty".

"Utracone dzieci Atlanty" - o czym jest serial?

"Utracone dzieci Atlanty" to 5-odcinkowy serial dokumentalny dostępny na platformie HBO GO. Produkcja rzuca nowe światło na wydarzenia, do których doszło w Atlancie w latach 1979-1981. Śmierć w potwornych okolicznościach poniosło wówczas przynajmniej 30 dzieci, w wieku 7-17 lat. Zginęło również kilkoro dorosłych w przedziale wiekowym 20-28 lat. Ofiary były głównie płci męskiej, zawsze o czarnym kolorze skóry. Śledztwo doprowadziło organy ścigania do lokalnego nauczyciela muzyki i niezależnego fotografa, Wayne'a Williamsa.

Na podstawie dowodów rzeczowych (głównie włókien znalezionych w jego samochodzie oraz mieszkaniu, pasujących do tych, które odkryto przy zwłokach) Williams został skazany na podwójne dożywocie, za zamordowanie dwóch dorosłych ofiar. Choć nie udowodniono mu morderstw dzieci, policja przypisała mu przynajmniej 20 z rzeczonych czynów. Williams po dziś dzień odsiaduje wyrok, zapewniając o swojej niewinności. Wiele rodzin ofiar obawia się, że może mówić prawdę i morderca ich bliskich wciąż jest na wolności.

Akcja "Utraconych dzieci Atlanty" rozpoczyna się w marcu 2019 roku, gdy burmistrz Atlanty, Keisha Lance Bottoms, ogłosiła wznowienie postępowania w tej sprawie. W śledztwo zaangażowana miała zostać nowoczesna technologia, umożliwiająca dogłębniejsze zbadanie materiału dowodowego. Jak stwierdziła komendant lokalnej policji, Erika Shields:

" Czy myślę, że w niektórych sprawach będziemy mieli innego podejrzanego? Tak. "

W serialu zawarto niepublikowane dotąd nagrania, akta spraw oraz inne materiały, które rzucają nowe światło na sprawę. Wypowiadają się również rodziny ofiar. Wszystkie 5 odcinków "Utraconych dzieci Atlanty" znajdziecie w bibliotece platformy HBO GO.