Podobał Ci się serial "W głębi lasu"? Oto lista 5 tytułów, po które koniecznie musisz sięgnąć

"W głębi lasu" to polski serial kryminalny zrealizowany na potrzeby platformy Netflix. Jeśli spodobał Ci się klimat serialu i jego fabuła, poniżej znajdziesz 5 tytułów, które również powinny przypaść Ci do gustu.

Top 5 - seriale podobne do "W głębi lasu"

Poniżej znajdziesz listę 5 seriali (zazwyczaj) kryminalnych, które posiadają pewne cechy wspólne z polskim "W głębi lasu". Nie ograniczaliśmy się w kwestii formy. Na liście znalazły się zatem dreszczowce z kryminalną zagadką sensu stricto, jak i także coś dla wielbicieli kina grozy lat 80.

1. "Ostre przedmioty"

Jeśli to motyw nierozwiązanego morderstwa i poszukiwania prawdy podobał Ci się we "W głębi lasu" najbardziej - "Ostre przedmioty" to serial dla Ciebie. Amy Adams wciela się tutaj w uzależnioną od alkoholu dziennikarkę, która niechętnie powraca w rodzinne strony, by napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek. Czy uda jej się rozwikłać krwawą zagadkę?

Serial liczy jeden sezon (8 odcinków) i znajdziesz go na platformie HBO GO.

Zobacz też: Top 10 - najlepsze zagraniczne seriale kryminalne XXI wieku

2. "The Sinner"

Serialowa antologia, której twórcy zaserwowali nam już 3 sezony (kolejny jest w drodze). W każdej serii nieustępliwy Detektyw Ambrose usiłuje rozwikłać pogmatwaną zagadkę zbrodni. To serial, który częściej stawia pytanie nie "kto?", lecz "dlaczego?". Jeśli lubisz skomplikowane fabuły, ciekawe postacie i zanurzanie się w meandrach ludzkiego umysłu - koniecznie sięgnij po ten serial.

Pierwsze dwa sezony "The Sinner" znajdziesz na Netfliksie.

Zobacz też: Top 10 - najlepsze seriale kryminalne dostępne na Netflix

3. "Kruk. Szepty słychać po zmroku"

Polski serial kryminalny z wciągającą fabułą i niesamowitym, wręcz przytłaczającym klimatem. Głównym bohaterem jest tutaj Adam Kruk - inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego. Gdy na Podlasiu dochodzi do porwania nastoletniego chłopca, Kruk zmuszony jest powrócić do miejsca, w którym dorastał. Zmierzy się tam nie tylko z tajemniczym zniknięciem dziecka, ale także (a może przede wszystkim) własnymi demonami.

Serial liczy jeden sezon i znajdziesz go na Playerze. Spośród polskich produkcji, oferujących podobny klimat i poziom, na uwagę zasługują również "Belfer" (Player) i "Rojst" (Netflix).

Zobacz też: Top 10 - najlepsze polskie seriale kryminalne XXI wieku

4. "Dochodzenie"

Rzecz dzieje się w Seattle, gdzie ofiarą mordu padła piękna nastolatka. Postępy w śledztwie śledzimy z trzech perspektyw - funkcjonariuszy pracujących nad sprawą, rodziny ofiary oraz podejrzanych.

Serial liczy 4 sezony.

Zobacz też: Top 15 - najlepsze seriale o policji i detektywach

5. "Dead Of Summer"

Tym razem coś dla tych, którym znacznie bardziej podobały się sceny osadzone podczas letniego obozu. Zamysł serialu jest bardzo prosty: grupa nastolatków wyjeżdża na letni obóz. Na miejscu dowiadują się, że przed laty doszło tam do makabrycznych wydarzeń. Z czasem idylliczny wakacyjny wyjazd zamienia się w istną walkę o przetrwanie.

Serial liczy jeden dziesięcioodcinkowy sezon.