Rok 2020 nie należał do najszczęśliwszych w historii. Wśród wszystkich okropieństw ostatnich 12 miesięcy pandemia COVID-19 i spowodowany nią lockdown oraz kryzys gospodarczy zdecydowanie wysuwają się na pierwszy plan. Czasem nie pozostaje nic innego, jak siąść i... szczerze się zaśmiać. Dawkę czarnego humoru na koniec 2020 roku oferuje Comedy Central w swoim wideo "Przyjaciele 2020".

Podsumowanie roku 2020 scenami z "Przyjaciół"

"So no one told you life was gonna be this way" (ang. A więc nikt nie powiedział Ci, że tak będzie wyglądało życie) śpiewa na początku każdego odcinka "Przyjaciół" wokalista The Rembrants. Trzeba przyznać, że chyba nikt nie był gotowy na to, co przyniósł chylący się (wreszcie!) ku końcowi 2020 rok. Wideo nie odnosi się wprawdzie do wszystkich katastrof i tragedii mijającego okresu, skupiając się głównie na pandemii koronawirusa, ale i tak trzeba przyznać, że dość celnie opisuje ostatnie 12 miesięcy w 12 scenach "Przyjaciół".

Oglądaj

"Przyjaciele" - fenomen z lat 90.

"Przyjaciele" to jeden z najsłynniejszych sit-comów w historii telewizji, który za sprawą Netfliksa przeżywa prawdziwy renesans. Ponad ćwierć wieku od premiery, serial ukazujący perypetie szóstki przyjaciół z Nowego Jorku nadal budzi emocje - zarówno wśród fanów, którzy oglądają go na okrągło (mimo, że wszystkie odcinki znają już na pamięć), jak i wśród przeciwników, którzy wytykają mu brak różnorodności i inkluzywności, zarzucając rasizm, seksizm i fat shaming.

W USA prawa do serialu przejął serwis HBO Max, który szykuje specjalny odcinek "Przyjaciół". W Polsce serial wciąż jest dostępny na Netflix. Można oglądać go także w tradycyjnej telewizji na kanale Comedy Central.