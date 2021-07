Pokemony doczekają się serialu aktorskiego od Netflix! Przygotuje go twórca "Lucyfera"

Pokemon - powstaje serial aktorski na bazie serii

Jak podaje portal Variety, Netflix przygotowuje aktorski serial Pokemon! Niestety, projekt jest w bardzo wczesnej fazie produkcyjnej, więc szczegóły fabuły są nieznane.

Portal dowiedział się jednak, że to Joe Henderson ma być scenarzystą i producentem wykonawczym nadchodzącego projektu - tak, ten sam Joe Henderson, który obecnie pracuje nad serialem "Lucyfer" (jest producentem wykonawczym oraz pełni rolę co-showrunnera). Ten doczekał się 6 sezonów, a ostatni z nich pojawi się na Netflix już we wrześniu 2021 roku.

Tak jak wspomnieliśmy, serial ma być live-action, podobnie jak film "Detektyw Pikachu" z Ryanem Reynoldsem i Justice'em Smithem w rolach głównych (zadebiutował w 2019 roku). Niestety, Netflix i Henderson nie wypowiedzieli się na temat tego projektu.

Stworzenie oryginalnego serialu aktorskiego na bazie Pokemon wydaje się być całkiem naturalnym pomysłem dla Netflix. W końcu gigant streamingu jest domem dla wielu sezonów anime na podstawie serii (jak chociażby oryginalnego "Indigo League" i najnowszego "Pokemon: Journeys").

Oprócz tego zaczął wchodzić w świat aktorskich adaptacji anime - w 2017 roku zadebiutował "Death Note", a w produkcji są m.in. "Cowboy Bebop" i "One Piece".

Sukces komercyjny (a w sumie i artystyczny) filmu "Detektyw Pikachu" również mógł mieć spory wpływ na to, by zachęcić Netflix do zlecenia tego projektu. Mamy nadzieję, że informacje zostaną szybko potwierdzone, a my będziemy mogli prędko poznać szczegóły dotyczące nadchodzącego serialu aktorskiego Pokemon.

W międzyczasie możemy natomiast czekać na finał "Lucyfera", który zadebiutuje na Netflix już 10 września 2021 roku.