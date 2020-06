Posłuchajcie najpiękniejszej wersji "Toss A Coin To Your Witcher" w historii [WIDEO]

Chociaż 1. sezon "Wiedźmina" od Netfliksa nie był dziełem wybitnym, to zdobył ogromną popularność, stał się bohaterem wielu memów, a także dał światu przebój "Toss A Coin To Your Witcher". Joey Batey i kompozytorzy muzyki do serialu oczarowali świat swoim talentem, tworząc piękny folkowy hit, stający się niejako hymnem "Wiedźmina" od Netfliksa.

Toss A Coin To Your Witcher w pięknej wersji na pianino

Od premiery serialu minęło już prawie pół roku, ale nie przeszkodziło to jednej z kompozytorek serialu, by zaprezentować światu odświeżoną wersję "Grosza daj wiedźminowi". Tym razem Sonya Belousova postanowiła przerobić swój przebój w wersji na pianino. Pożegnajcie piękny głos serialowego Jaskra i powitajcie delikatne odgłosy instrumentu:

Nowa wersja utworu jest również dostępna na Spotify, Apple Music i innych platformach streamingowych. My osobiście wolimy chyba wersję oryginalną, bo trudno do niej podśpiewywać, ale "remix" Belousovej jest definitywnie najpiękniejszą wersją "Grosza daj wiedźminowi".

Jeśli chodzi zaś o samego "Wiedźmina", to w produkcji był 2. sezon programu. Niestety prace wstrzymano ze względu na pandemię koronawirusa. Premiera nowych epizodów była planowana na rok 2021, więc możemy mieć nadzieję, że twórcy tej daty dotrzymają.