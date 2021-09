Power Rangers idą z duchem czasu. Do drużyny dołączyła postać LGBTQ+

Power Rangers nareszcie z postaciami LGBTQ+

Nadchodzą kolejne odcinki "Power Rangers Dino Fury", więc jeśli nie chcecie żadnych spoilerów, to wstrzymajcie się z czytaniem tego tekstu. Jeśli wam to nie przeszkadza, to w najnowszym, 13. odcinku serii pojawiła się pierwsza postać LGBTQ+ w historii Power Rangers - mowa o granej przez Tessę Rao Izzy.

Izzy jest zieloną rangerką i chociaż na razie szczegóły fabuły odcinka są nieznane, to na Twitterze pojawiło się mnóstwo wpisów związanych z produkcją - głównym z nich jest fragment, w którym Izzy łapie za rękę Fern, graną przez Jacqueline Joe. Razem odchodzą uśmiechnięte w siną dal:

Na temat "Power Rangers Dino Fury" wypowiedział się producent wykonawczy projektu Simon Bennett, który chętnie odpisywał na wpisy fanów i widzów. Niektórzy pisali, że boją się, iż to tylko zabieg marketingowy. Bennett jasno zaznaczył na Twitterze, że to nie jest żaden chwyt marketingowy, a sama sytuacja "jest zdecydowanie wprowadzona do marki za późno".

Podziękował fanom za wstępne wpisy i napisał, że więcej opowie o tej decyzji, gdy odcinek zadebiutuje w USA:

Jestem bardzo szczęśliwy z reakcji na 13. odcinek "Power Rangers Dino Fury", który właśnie zadebiutował we Francji. Naprawdę czekam na to, by podyskutować z wami, gdy będzie dostępny w USA.

W "Power Rangers Dino Fury" występują: Russell Curry (Dino Fury Red), Hunter Deno (Dino Fury Pink), Kainalu Moya (Dino Fury Blue), Chance Perez (Dino Fury Black) oraz Tessa Rao (Dino Fury Green). Serial na razie nie zadebiutował w Polsce.