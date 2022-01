Powraca serial "Bobby kontra wapniaki". Kiedy zobaczymy nowe odcinki?

Bobby kontra wapniaki powraca

Chociaż animacje zazwyczaj kojarzą się z produkcjami dla dzieci, istnieje cała masa kreskówek stworzonych dla nieco starszych widzów, których twórcy często w nietuzinkowy sposób komentują otaczającą ich rzeczywistość. Wystarczy wspomnieć chociażby "South Park", czy "Family Guya".

Taką niszę wypełniał również "King of the Hill", znany w Polsce jako "Bobby kontra wapniaki". Jakiś czas temu Brent Forrester - producent serialu - brał udział w redditowej sesji Q&A z fanami serialu. Został zapytany o nowe odcinki kreskówki. Postanowił, że nie będzie owijał w bawełnę, tylko wyłoży kawę na ławę, zdradzając, że twórcy są w fazie negocjacji ws. nowych odcinków.

Wieść w końcu została potwierdzona, kiedy twórcy Mike Judge i Greg Daniels ogłosili, że stworzyli nową firmę, która stworzy animacje. Bandera Entertainment ma stworzyć nowe seriale dla Netflix, nowy projekt Sachy Barona Cohena, a także zupełnie nowe odcinki "Bobby'ego kontra wapniaków".

Panowie wyjaśnili w rozmowie z The Hollywood Reporter, że obecnie żyjemy w "złotej erze contentu", więc zamierzają z tego korzystać, bo tyczy się to również animacji. Dlatego postanowili stworzyć kilka nowych produkcji, a także wrócić "na stare śmieci". Judge i Daniels potwierdzili, że niedawne panele z oryginalną obsadą i wspominki serialu sprawiły, że zaczęli się interesować powrotem do projektu.

Ten proces był długotrwały - fani serialu pamiętają zapewne, kiedy 20 marca 2020 roku na Twitterze Mike'a Judge'a pojawił się kadr z "Bobby'ego kontra wapniaków", który sugerował, że twórca powrócił do swojego starego projektu.

Głównym bohaterem wcale nie jest Bobby, tylko Hank Hill - ojciec tytułowego bohatera, z którego perspektywy poznajemy patrzenie na świat "tradycyjnej" amerykańskiej rodziny, mieszkającej w Teksasie. Produkcja wywołała wiele kontrowersji, ponieważ twórcy nie bali się poruszania poważnych tematów, takich jak role płci, wyzwolenie kobiet, nadużywanie narkotyków czy biała supremacja.

Niestety, na razie nie wiemy, kiedy zadebiutują nowe odcinki "King of the Hill".