Powstaje kanał z tureckimi serialami. Kiedy rusza i gdzie go oglądać?

Już niebawem ruszy nowy kanał na terenie Polski. Grupa Kino Polska otwiera bowiem Dizi - pasmo, w którym emitowane będą wyłącznie tureckie seriale. Produkcje znad Bosforu są w naszym kraju coraz popularniejsze, więc fani tureckich seriali znajdą w końcu kanał oferujący je 24 godziny na dobę.

Jedni się z nich śmieją, inni oglądają z zapartym tchem. Od romansów, przez tytuły historyczne, po kryminały - tureckie seriale to interesująca nisza produkcji serialowych, która w Polsce ma wielu entuzjastów. Nic więc dziwnego, że grupa Kino Polska, która ma w swojej ofercie Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Gametoon i kanały marki FilmBox postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów i stworzyć miejsce, w którym dostępne są wyłącznie tureckie seriale.

Jak podaje serwis Wirtualne Media, już za kilka tygodni ruszy kanał Dizi. Nazwa pochodzi od tureckiego słowa, które oznacza wysokobudżetowe seriale produkowane w Turcji, w których akcja dzieje się najczęściej w Stambule lub Anatolii. Powstanie Dizi skomentował Bogusław Kisielewski - prezes Kino Polska TV SA.

Kanał będzie emitował tylko starannie wyselekcjonowane tytuły, które cieszą się dużą popularnością wśród widzów na całym świecie i szturmem zdobywają nowe rynki. Turcja jest dziś serialowym imperium, a my - z uwagi na rodowód naszego większościowego akcjonariusza SPI International mamy dostęp do najlepszego tureckiego contentu. Zamierzamy to wykorzystać w budowaniu rynkowej pozycji kanału Dizi w Polsce.