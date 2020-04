Powstaje kolejny serial ze świata "Star Wars". Tym razem głównymi bohaterkami będą kobiety

W produkcji jest nowy serial "Star Wars" dla Disney+. Jak podaje Variety, twórczynią ma być Leslye Headland, współtwórczyni, showrunnerka i producentka wykonawcza bardzo dobrze przyjętego serialu "Russian Doll" od Netfliksa.

Powstaje kolejny serial ze świata Star Wars

Na razie szczegóły fabularne nowego dzieła są nieznane, ale według źródeł Variety, serial skupi się na grupie kobiet, a akcja produkcji zostanie osadzona w innym okresie, niż dotychczasowe filmy i seriale ze świata "Gwiezdnych wojen". Headland ma być główną scenarzystką i showrunnerką nadchodzącej serii, a obecnie trwają poszukiwania personelu, który pomoże jej w realizacji serialu.

Headland wykazała się również jako reżyserka kilku odcinków "Russian Doll". Sama produkcja była nominowana do 13 nagród Emmy za pierwszy sezon i wygrała 3 z nich. Scenarzystka zaczęła swoją karierę pisząc i reżyserując serię "Seven Deadly Plays". Niedługo później nakręciła film "Wieczór panieński" z Kirsten Dunst w roli głównej. Headland ma również na koncie m.in. "About Last Night", czy "Sypiając z innymi".

Jeśli chodzi o karierę telewizyjną, to Leslye Headland ma na koncie również scenariusze do "Terriers", "Blunt Talk", "SMILF" oraz "Black Monday".

Data premiery nowego dzieła Headland, a także zapowiedzianych wcześniej seriali ze świata "Gwiezdnych wojen" (o Obi-Wanie Kenobim oraz o Cassianie Andorze) pozostają nieznane.