Powstaje nowy fanowski serial ze świata "Star Wars". Zobaczcie imponujący zwiastun

Twórcami serialu "Bucketheads" są artyści z Transmute Pictures, a sam zwiastun ma zachęcać do kampanii crowdfundingowej, którą niedawno rozpoczęto. Twórcy planują zrealizować 5 odcinków po około 20-30 minut. Teaser jest koncepcyjny, a możliwe, że żadna ze scen nie zostanie wykorzystana w gotowym produkcie.

Powstaje serial fanowski Bucketheads ze świata Star Wars

Sam teaser przedstawia nam los szturmowców z oddziału Nova. Akcja rozgrywa się w ostatnich dniach istnienia Imperium, które widzieliśmy pod koniec "Powrotu Jedi", a ma w końcu doprowadzić do bitwy nad Jakku. Ta była oficjalnym zakończeniem panowania Imperium i dała Rebeliantom władzę nad galaktyką. Samo słowo "bucketheads" to oczywiście niezbyt miłe określenie szturmowców (dosłownie możemy to przetłumaczyć jako wiadrogłowi).

Tutaj możecie zobaczyć zwiastun "Bucketheads":

Serial ma być kontynuacją nagradzanego na wielu festiwalach fanowskiego filmu pod tym samym tytułem z 2018 roku:

Twórcy estymują, że będą potrzebowali około 30 tysięcy dolarów na realizację jednego odcinka "Bucketheads". Ich kampanię na Patreonie znajdziecie tutaj: https://www.patreon.com/TransmutePictures.