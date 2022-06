Powstaje nowy film animowany o Tytusie, Romku i A'Tomku. Poznaliśmy twórców produkcji

Polskie studio animacji EGoFILM pozyskało prawa autorskie do ekranizacji kultowego komiksu "Tytus, Romek i A’Tomek". Już niedługo ruszą prace nad pełnometrażowym filmem.

Tytus, Romek i A'Tomek doczekają się nowego filmu animowanego

Po wyprodukowaniu animowanej adaptacji serii komiksowej "Kajko i Kokosz", studio animacji EGoFILM, nie zwalnia tempa. Twórcy filmów dla najmłodszych niedawno nabyli prawa do ekranizacji popularnego komiksu autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego - mowa oczywiście o serii "Tytus, Romek i A’Tomek" - od Wydawnictwa Prószyński i S-ka. W pierwszej kolejności powstanie pełnometrażowy film, a następnie seria animowana.

Planowany czas rozpoczęcia prac nad filmem to początek 2023 roku. Fabuła stanowić będzie połączenie wybranych ksiąg o przygodach trójki przyjaciół, dzięki czemu każdy bohater będzie miał szansę pokazać się zarówno jako indywiduum, jak również jako część wyjątkowego trio.

Za scenariusz odpowiadać będą Maciej Kur i Rafał Skarżycki, za reżyserię Tomasz Leśniak, producentką będzie Ewelina Gordziejuk, a art directorem Michał Śledziński – doskonale znani z innych produkcji dziecięcych.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym, studio EGoFILM stawia sobie za cel stworzenie z tego popularnego tytułu niezwykłego widowiska na miarę naszych czasów. Takiego, które zachwyci współczesnego widza w wieku 9-12 lat, który nie zna komiksów, jak i starszych odbiorców, dla których film może być wyjątkową podróżą w czasy dzieciństwa.

Choć oczywiście "Tytus, Romek i A'Tomek" ma w Polsce status kultowy, to twórcy chcą mu jednak nadać nieco nowoczesnego sznytu - ci zapowiadają, że nie zabraknie żartów i zabawy, przy jednoczesnym zachowaniu ducha oraz charakteru serii komiksowej. Wszystko po to, by oddać hołd twórczości Papcia Chmiela.

"Tytus, Romek i A’Tomek" po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 1957 roku na łamach młodzieżowej gazety harcerskiej – "Świat Młodych". Ten wszystkim doskonale znany komiks autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, zwanego też Papciem Chmielem, opowiada o losach 2 przyjaciół – Romka i A’Tomka, którzy starają się uczłowieczyć szympansa – Tytusa. Kolejne tomy pozwalają odkryć ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy.