Powstaje nowy serial aktorski o Zorro. Wiemy, kto zagra główną rolę

Jak podaje The Hollywood Reporter, Disney postanowił zrealizować serial aktorski o Zorro z Wilmerem Valderramą w roli głównej. Co wiemy o produkcji?

Powstaje nowy serial aktorski na podstawie Zorro

Gwiazdor "Różowych lat siedemdziesiątych" oraz serialowego "Raportu mniejszości" Wilmer Valderrama zagra główną rolę w nowym serialu Disneya o Zorro. Aktor będzie również producentem wykonawczym nowego projektu o bohaterze stworzonym w 1919 roku przez Johnsona McCulleya.

Jak podaje The Hollywood Reporter, Disney planuje użyć elementów mitologii Zorro z książek oraz wczesnych seriali telewizyjnych (mowa tu głównie o produkcji ABC/Disneya z końca lat 50.). Oprócz tego producentem wykonawczym będzie też Gary Marsh, a także John Gertz z Zorro Productions - ta firma ma bowiem prawa do postaci.

Jak czytamy w oświadczeniu Wilmera Valderramy, ten projekt to spełnienie marzeń:

Dorastając, Zorro był taką postacią, która sprawiała, że jako Latynos wierzyłem, że mogę być bohaterem. Jako dorosły scenarzysta muszę przekazywać coś wartościowego w historiach, które powołuje do życia. Dlatego bycie częścią tej mitologii Zorro i przywrócenie go do życia po ponad 60 latach, to prawdziwe spełnienie marzeń. Teraz ja mogę stworzyć coś, co będzie miało taki sam wpływ na dzieciaki, jak miało na mnie.

Jak czytamy w opisie produkcji zaserwowanym przez Ayo Davis, szefową Disney Branded Television:

Przerabiamy ten klasyk Disneya na produkcję historyczną, osadzoną w Pueblo de Los Angeles, ale opowiedzianą we współczesnym stylu telenoweli - z bardzo różnorodnymi postaciami i relacjami, które są osadzone na tle akcji, dramatu i humoru znanego z oryginalnego i ikonicznego Zorro. Wilmer chce opowiedzieć interesującą opowieść o różnorodnych ludziach, tworząc ważną kulturowo rozrywkę, która będzie łączyła się z naszymi widzami przez kolejne pokolenia.

Obecnie nie wiemy, kiedy serial "Zorro" zadebiutuje w telewizji. Podobnie tajemnicą jest również to, kto będzie pokazywał produkcję. Biorąc pod uwagę fakt, że tworzy go firma Disney Branded Television, to serial powinien pojawić się na stacji ABC albo platformie streamingowej Disney+.