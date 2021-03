Powstaje nowy spin-off "The Walking Dead". O czym będzie "Tales of the Walking Dead"?

Twórca "The Walking Dead" Robert Kirman zapowiedział, że trwają prace nad nowym spin-offem historii żywych trupów. O czym opowie "Tales of the Walking Dead"?

Wielkimi krokami nadciąga finał serialu "The Walking Dead". Nie oznacza to jednak końca historii o żywych trupach. W planach stacji AMC jest kolejny spin-off adaptacji słynnego komiksu Roberta Kirkmana.

"Tales of the Walking Dead" - nowy spin-off "The Walking Dead"

Chociaż komiks o zombie został już zakończony, a serial na jego podstawie oczekuje na finałowy sezon, telewizyjne uniwersum "The Walking Dead" jest ciągle żywe i rozbudowywane przez showrunnerów.

Robert Kirkman, który nie tylko odpowiada za komiksowy pierwowzór, ale również jest związany z pracą nad serialami "The Walking Dead" w rozmowie z serwisem Collider zapowiedział kolejną produkcję o zombie - "Tales of the Walking Dead". Twórca potwierdził , że fani oryginału powinni być zadowoleni.

Mamy nadzieję, że dostanie kolejne sezony. Nie ma żadnego ograniczenia co do tego, co robimy, po prostu staramy się na początek zrobić najlepszy możliwy pierwszy sezon i zobaczyć, jak sprawy potoczą się od tego momentu. Myślę, że to niesamowita okazja do zbadania wielu różnych aspektów uniwersum "The Walking Dead" i okazja, by móc przeskakiwać do przodu i do tyłu w czasie, a także robić rzeczy znacznie różniące się od tego, co zrobiliśmy do tej pory w "The Walking Dead". Więc myślę, że to będzie naprawdę fajny serial, ale zobaczymy, jak się sprawy potoczą.

O czym jednak będzie "Tales of the Walking Dead"? Za produkcję odpowie Scott Gimple. Spin-off będzie antologią historii opowiadających historie o dobrze znanych i całkiem nowych całkiem postaciach, które zostały rzucone w wir apokalipsy zombie. Według plotek w powstającej produkcji mają powrócić Michael Cudlitz (Abraham), Ryan Hurst (Beta) i John Carroll Lynch (Eastman). Według zapowiedzi twórców serial "Tales of the Walking Dead" będzie liczył mniej odcinków niż "The Walking Dead".

"Tales of the Walking Dead" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono, kiedy możemy spodziewać się antologii rozwijającej świat "The Walking Dead". Fani muszą więc na razie oczekiwać na oficjalną informację ze strony twórców i czekać na zakończenie serialu. Zanim zadebiutują 24 ostatnie odcinki historii o grupie ocalałych w świecie zombie, fanów czeka seans końcówki sezonu 10, który jest emitowany na AMC od lutego 2021 roku. Ostatni odcinek przedostatniej serii zostanie zaprezentowany 4 kwietnia.