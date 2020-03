HBO tworzy serial na bazie popularnej gry "The Last of Us". Zobaczcie krótki teaser produkcji

HBO podzieliło się bardzo ciekawą informacją dotyczącą swojego nowego projektu. Stacja zdradziła, że stworzy serial na podstawie szalenie popularnej gry "The Last of Us", która zadebiutowała na konsoli Playstation 3 w 2013 roku (wersja na PS4 pojawiła się w sprzedaży rok później). Fabuła produkcji opowiada o świecie, który został dotknięty przez epidemię grzyba zmieniającego ludzi w stworzenia przypominające zombie. Głównymi bohaterami są Joel i Ellie.

Powstaje serial The Last of Us

Dziewczyna okazuje się być nadzieją na lepszą przyszłość całej ludzkości. Joel funkcjonuje jako jej opiekun, który towarzyszy jej w trudnej podróży po świecie opanowanym przez niebezpieczne stwory i jeszcze niebezpieczniejszych bandytów. Między bohaterami wytwarza się mocna więź, a w trakcie drogi uczą się, że mogą ufać tylko sobie nawzajem. Oryginalna gra jest przepełniona dramatycznymi sytuacjami, cechuje się świetną grą aktorską Troya Bakera i Ashley Johnson, a sama fabuła jest jedną z najlepszych w historii branży.

Dlatego fanów pierwowzoru niewątpliwie ucieszy, że jednym z twórców serialu jest Neil Druckmann, który był pomysłodawcą, kreatywnym reżyserem i głównym scenarzystą gry "The Last of Us". W przeniesieniu historii znanej z konsol na ekrany telewizorów pomoże mu Craig Mazin, autor odpowiedzialny za ogromny sukces "Czarnobyla". Obydwaj panowie są bardzo podekscytowani perspektywą wspólnej pracy. W oficjalnym oświadczeniu prasowym udostępnionym na łamach The Hollywood Reporter, Mazin nazwał Druckmanna "najlepszym scenarzystą w branży gier":

" Neil Druckmann jest bez wątpienia najlepszym scenarzystą pracującym w branży gier wideo, a "The Last of Us" jest jego magnum opus. Stworzenie adaptacji tego zapierającego dech w piersiach dzieła sztuki było moim marzeniem od lat, a przygotowanie go w partnerstwie z Neilem jest ogromnym honorem. "

W podobnych superlatywach na temat Mazina wypowiedział się również Druckmann:

" Kiedy tylko usiadłem i porozmawiałem z Craigiem, to byłem pod ogromnym wrażaniem jego podejścia do tej historii i miłości oraz zrozumienia dla "The Last of Us". HBO i Craig sprawili, że "Czarnobyl" jest pełnym napięcia, przerażającym i emocjonalnym arcydziełem. Nie ma chyba nikogo na świecie, kto byłby lepszym partnerem do przeniesienia "The Last of Us" na ekrany telewizorów. "

Oficjalnej zapowiedzi serialu "The Last of Us" towarzyszyła również premiera "teasera", którym jest po prostu animowane logo Świetlików (organizacja walcząca z epidemią grzyba), udostępnione przez HBO:

Produkcja zostanie stworzona z pomocą Playstation Productions, które zostało powołane do życia przez Sony na potrzeby tworzenia filmowych i serialowych adaptacji ich najpopularniejszych gier. Data premiery serialu "The Last of Us" jest nieznana. Natomiast jeszcze w 2020 roku zadebiutuje kontynuacja przygód Ellie i Joela zatytułowana po prostu "The Last of Us 2". Gra trafi do sprzedaży w maju na konsole Playstation 4.