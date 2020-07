Powstaje serial na podstawie gier "Fallout". Przygotują go twórcy "Westworld"

Duet odpowiedzialny za "Westworld" przygotowuje serial bazujący na "Falloucie" dla Amazona. Ich firma Kilter Films będzie odpowiedzialna za produkcje, a jeżeli zarząd Amazona zaakceptuje scenariusze do odcinków, serial automatycznie otrzyma pierwszy sezon (taka zasada jest podobno obecna w umowie między Kilter Films a Amazonem).

Seria "Fallout" rozpoczęła się w 1997 roku i dzieje się w postapokaliptycznym USA, pełnym mutantów, bandytów i innych niebezpieczeństw. Świat przedstawiony jest o tyle ciekawy, że pokazuje nam alternatywną rzeczywistość, w której ludzkość zamiast rozwijać mikroczipy i elektronikę, postawiła na energię atomową używaną do nawet najprostszych narzędzi. Powszechność energii atomowej doprowadziła do wybuchów nuklearnych, które na zawsze zmieniły oblicze ziemi.

Nolan i Joy chcą pokazać "niebezpieczną rzeczywistość zestawianą z utopijną wizją poprzednich generacji". Projekt ma zachowywać "szorstką stylistykę" gier, ale zawierać też "dozę ironicznego humoru i fantazji rodem z filmów post-apo klasy B", które cechują serię gier.

Na temat projektu wypowiedzieli się Lisa Joy i Jonathan Nolan. W oficjalnym oświadczeniu czytamy:

"Fallout" to jedna z najlepszych serii gier w historii. Każdy rozdział tej niesamowicie wciągającej historii kosztował nas niezliczoną ilość godzin, którą mogliśmy spędzić z naszymi rodzinami i przyjaciółmi. Jesteśmy niezwykle podekscytowani podjęciem współpracy z Toddem Howardem i resztą tych genialnych szaleńców z Bethesdy. Nie możemy się doczekać, by powołać do życia ten ogromny, pokręcony i niezwykle mroczno-zabawny świat z pomocą Amazon Studios. "

W produkcji pomogą oczywiście ludzie z Bethesdy i Bethesda Softworks. Szef studia, czyli Todd Howard został producentem wykonawczym projektu z ramienia firmy odpowiedzialnej za gry. Howard również zabrał głos w oświadczeniu:

"

W trakcie ostatniej dekady poszukiwaliśmy wielu sposobów na przeniesienie "Fallouta" na ekrany telewizorów. Ale gdy tylko porozmawiałem kilka lat temu z Jonathanem i Lisą to wiedziałem, że to właśnie drużyna Kiltera jest odpowiednim kandydatem do tego projektu. Jesteśmy ogromnymi fanami ich twórczości i nie wyobrażamy sobie lepszych partnerów do stworzenia tego serialu. "