Powstaje serial o Wakandzie. Za produkcję odpowie twórca "Black Panthera"

Dobre wieści dla wszystkich miłośników filmu "Black Panther", a w szczególności kolorowego świata Wakandy. Według najnowszych informacji Ryan Coogler stworzy nowy serial Marvela, opowiadający o tajemnicach afrykańskiego państwa.

Wakanda z własnym serialem Disney+

Film "Black Panther" z 2018 roku był jednym z większych hitów Marvel Studios. Produkcja cieszyła się ogromną popularnością na całym świecie i zarobiła prawie półtora miliarda dolarów. Nic więc dziwnego, że szefowie studia postanowili eksplorować uroki Wakandy i jej mieszkańców.

Jak podaje Deadline, Ryan Coogler - reżyser filmu "Black Panther" i nadchodzącego sequela, podpisał niedawno nowy kontrakt z Marvelem. Według źródła pięcioletnia umowa została zawarta z prowadzoną przez Cooglera, Zinzi Coogler, Seva Ohaniana, Ludwiga Göranssona, Archie'ego Davisa i Petera Nicksa firmą Proximity Media i ma dotyczyć serialu Disney+, opowiadającego o Wakandzie. Informacja nie została na razie potwierdzona oficjalnie, ale na pewno coś jest na rzeczy. Coogler pracuje obecnie nad drugą częścią "Black Panthera".

Na razie trudno przewidzieć, która z produkcji zadebiutuje jako pierwsza. "Black Panther 2" okryty jest tajemnicą, tym bardziej że latem 2020 roku niespodziewanie zmarł Chadwick Boseman - odtwóca głównej roli. Kevin Feige - twórca Marvel Studios zapowiedział, że nie zamierza zastępować aktora innym artystą. W grę nie wchodzą też efekty CGI, więc prawdopodobnie miano tytułowego bohatera przejmie inna postać.

Na razie potwierdzono, że w obsadzie sequela Ryana Cooglera powrócą Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke oraz Angela Bassett. Fani podejrzewają, że następczynią Black Panthera zostanie jego siostra Shuri, chociaż nie wykluczone, że najpierw ziści się inny scenariusz.

"Black Panther 2" i serial o Wanakdzie - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących nowego serialu Marvel Studios. Niewykluczone, że fabuła produkcji będzie się opierać na wydanym w 2017 roku komiksie "Black Panther: World of Wakanda" lub opublikowanej dwa lata później serii "Black Panther and the Agents of Wakanda". W obu przypadkach wiele wątków skupiało się na postaciach pobocznych z otoczenia T'Challi. Prawdopodobnie serial zadebiutuje na Disney+ po premierze filmu "Black Panther 2", który ma trafić do kin 8 lutego 2022 roku.