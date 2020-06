Powstał serial dokumentalny o "Krainie lodu". Zobacz zwiastun "Into the Unknown: Making Frozen 2"

W ciągu ostatnich lat nie pojawiła się tak popularna seria Disneya, jak "Kraina lodu". Postacie z tej inspirowaną baśnią "Królowa Śniegu" Hansa Christiana Andersena animacji na stałe przeniknęli do światowej popkultury i wychowali całe pokolenie widzów. Nic więc dziwnego, że postanowiono stworzyć serial dokumentalny poświęcony powstawaniu "Krainy lodu".

"Into the Unknown: Making Frozen 2" - serial dokumentalny o "Krainie lodu 2"

Tworzenie filmu animowanego to o wiele bardziej żmudny proces niż w przypadku produkcji aktorskiej. Członkowie ekipy muszą bowiem powołać do życia cały świat nieistniejących postaci i zrobić to tak, by przekonać widzów na całym świecie, że mają do czynienia z żywymi bohaterami.

Z tego powodu zaglądanie za kulisy powstawania animacji jest niezmiernie ciekawe. Szczególnie takiej animacji, jak "Kraina lodu 2" - potężnego blockbustera, nad którym pracowały setki osób. Platforma Disney+ zapowiedziała, że niebawem w jej bazie pojawi się fascynujący serial dokumentalny pod tytułem "Into the Unknown: Making Frozen 2". Zaprezentowano zwiastun tego przedsięwzięcia.

Za produkcję odpowiada Megan Harding, która postanowiła pokazać powstawanie sequela słynnego filmu Disneya od kuchni, zdradzając wiele ekscytujących szczegółów na temat kreowania fabuły, postaci, animacji, nagrywania dubbingu oraz innych detali składających się na proces powoływania do życia "Krainy lodu 2". W dokumencie nie zabraknie nie tylko twórców filmu, ale również jego gwiazd, takich jak wcielający się w bałwanka Olafa Josh Gad, czy mówiącą w oryginale za Annę Kristen Bell. W serialu zobaczymy też twórców muzyki do filmu - Roberta Lopeza, Kristen Anderson-Lopez, Idinę Menzel, Jonathana Groffa oraz Sterlinga K. Browna.

"Into the Unknown: Making Frozen 2" - kiedy premiera?

Dokument został poświęcony ostatnim 12 miesiącompowstawania "Krainy lodu 2", czyli jednego z najtrudniejszych okresów podczas produkcji filmu animowanego. Całość będzie można obejrzeć na platformie Disney+ już w najbliższy piątek, czyli 26 czerwca 2020 roku. Niestety serwis nie działa jeszcze w Polsce, co oznacza, że rodzimi fani "Krainy lodu" będą musieli chwilę poczekać na seans "Into the Unknown: Making Frozen 2".

Lubisz "Krainę lodu"? Tak Nie

Zobacz też: Aresztowano mężczyznę, który napastował seksualnie bałwanka z "Krainy lodu". Josh Gad skomentował sprawę