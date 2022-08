Powstały lokale, które pozwolą wam zagrać w "Squid Game" w rzeczywistości. Gdzie i za ile można się pobawić?

Mamy ogromną nadzieję, że Netflix nie planuje, by karą za niewykonanie zadania była śmierć...

Squid Game w rzeczywistości. Gdzie można zagrać?

Twórcy gier z Immersive Gamebox podjęli współpracę z Netflixem i stworzyli prawdziwą wersję "Squid Game". Ta już niedługo pojawi się w wybranych lokalach na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jak podaje Variety, współpraca poszła bardzo szybko - według doniesień portalu, prawdziwe "Squid Game" jest przewidziane dla grup od 2 do 6 osób, a uczestnicy będą mogli zmierzyć się w różnych grach z popularnego południowokoreańskiego serialu. Wśród nich znajdą się "Red Light, Green Light", "Glass Bridge" oraz tytułowe "Squid Game".

Immersive Gamebox wykorzystało w projekcie czujniki ruchu i ekrany dotykowe zamontowane w ścianach i podłodze pokojów, co ma odzwierciedlać gry znane z serialu. Z tego co wiemy, ta wersja "Squid Game" ma być znacznie mniej niebezpieczna dla uczestników, co oryginał - gracze mają mieć kilka wirtualnych żyć, które będą tracili w trakcie wyzwań. Zwycięzcy zarobią natomiast wirtualną walutę (za każdy ukończony pomyślnie poziom).

Szef Immersive Gamebox Will Dean skomentował współpracę z Netflixem w oświadczeniu:

Przygotowanie specjalnego projektu dla Netflixa jest świetną inicjatywą, pozwalającą klientom na pozostanie blisko "Squid Game" w oczekiwaniu na nowe sezony.

Inicjatywa ma ruszyć już 21 września 2022 roku i pojawi się w 9 różnych lokalach w USA i 4 w Wielkiej Brytanii. Każda rozgrywka będzie trwała maksymalnie 60 minut, a wziąć mogą w niej udział osoby od 16. roku życia. Ceny biletów zaczynają się od 19 funtów, ale dość szybko stają się droższe. Jeżeli jednak planujecie jakieś wakacje, to poniżej możecie przeczytać, gdzie odbędą się imprezy:

Wielka Brytania:

Lakeside, Essex

Arndale, Manchester

Southbank, London

Wandsworth, London

Stany Zjednoczone: