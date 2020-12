Powstanie 3. sezon "The Mandalorian" oraz spin-off "The Book of Boba Fett"

The Mandalorian doczeka się kolejnego spin-offu

Ostatni odcinek "The Mandalorian" zawierał mnóstwo smaczków i ciekawostek dla fanów Star Wars. Emocjonalne pożegnanie Grogu z Mando, nierozwiązana sprawa Darksabera, pojmany żywcem Moff Gideon i w końcu Luke Skywalker rozprawiający się z bandą robotów, zapewniły cały wachlarz uczuć dla wiernych widzów. Niewątpliwie ekscytację wywołała również scena po napisach końcowych.

Wiedzieliśmy już, że powstaną co najmniej dwa spin-offy "The Mandalorian" w postaci "Rangers of the New Republic" i "Ahsoki Tano" - te potwierdziła Kathleen Kennedy podczas Disney Investors Day 2020. W tajemnicy utrzymywano jednak kolejny projekt, którym jest "The Book of Boba Fett". Istnienie tego ostatniego zostało potwierdzone w świetnej scenie, w której Boba i Fennec przeprowadzają szturm na pałac Jabby/Biba Fortuny.

Dla przypomnienia (albo dla nadrobienia) oto wspomniana scena:

Dowiedzieliśmy się również, że debiut "The Book of Boba Fett" najprawdopodobniej zbiegnie się w czasie z końcem emisji 3. sezonu "The Mandalorian" - start nowego serialu zapowiedziano na grudzień 2021 roku, zaś można przypuszczać, że nowe odcinki Mando będą debiutowały w listopadzie (tak jak miało to miejsce w przypadku pierwszych dwóch sezonów).

Niestety na razie nie wiemy, jakie przygody będą przeżywali Boba i Fennec - najprawdopodobniej duet będzie chciał przejąć władzę w galaktycznym podziemiu, przedstawiając widzom ciekawy gangsterski klimat, którego do tej pory w Star Wars mieliśmy jedynie posmak. Będzie to również bardzo dobre miejsce dla powrotu łowców nagród znanych z innych odsłon Star Wars (np. Bosska).