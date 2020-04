Gdy po ćwierćwieczu oczekiwania fani "Miasteczka Twin Peaks" otrzymali kontynuację swojego ulubionego serialu, podzielili się zasadniczo na dwa obozy. Jedni wychwalali 3. sezon, okrzykując go najlepszym z dotychczasowych. Inni byli znacznie mniej entuzjastyczni twierdząc, że powrót serialu ich zawiódł. Niezależnie jednak od tego, każdy z wypiekami na twarzy wyczekuje informacji o ewentualnym sezonie 4. Co na to David Lynch?

Powstanie 4. sezon "Twin Peaks"? David Lynch skomentował doniesienia

Pogłoski jakoby David Lynch szykował dla nas 4. sezon "Twin Peaks" krążą w mediach od dłuższego czasu. W jednym z ostatnich wywiadów reżyser poruszył tę kwestię. Jego odpowiedź była nieco... enigmatyczna. Wpierw zaznaczył, że pogłoski nie są niczym innym, jak tylko pogłoskami.

" Krążą pogłoski na ten temat, ale mogę was zapewnić, że nic się w tej kwestii obecnie nie dzieje. "

Następnie dodał jednak:

" Nawet gdyby te pogłoski były prawdziwe, to nic się obecnie nie dzieje. "

Powyższe wypowiedzi są niejednoznaczne z jednego konkretnego powodu - w trakcie wywiadu David Lynch niejednokrotnie podkreślał, że z powodu koronawirusa wszystkie jego projekty zostały wstrzymane i nic się w związku z nimi nie dzieje. Co więcej, reżyser przyznał, że stanowczo woli pracować nad produkcjami telewizyjnymi, bo - jego zdaniem - "prawdziwe kino umarło". Wygląda zatem na to, że mimo zaprzeczenia ze strony twórcy, nie powinniśmy jeszcze porzucać nadziei na kolejną wizytę w miasteczku Twin Peaks.