Powstanie 6. sezon "Black Mirror"? Twórca serialu skomentował tę kwestię

"Black Mirror" to niezwykle popularny, dystopijny serial, traktujący przede wszystkim o tym, jak ogromnym zagrożeniem może być dla nas nowoczesna technologia. Czy doczekamy się kolejnego sezonu? Niestety, wygląda na to, że nawet jeśli, to nieprędko.

"Black Mirror" - powstanie 6. sezon?

Poprzednie sezony "Black Mirror" cieszyły się sporym rozgłosem. Wystąpiły w nich gwiazdy światowego formatu, jak Miley Cyrus, Anthony Mackie czy Andrew Scott. Na premiery kolejnych odcinków czekały tysiące widzów. Nic zatem dziwnego, że po upływie roku od debiutu ostatniej serii (5. sezon ukazał się w czerwcu 2019 roku), fani zaczęli poszukiwać informacji o przyszłości serialu.

Charlie Brooker, twórca "Black Mirror", udzielił ostatnio wywiadu dla magazynu Radio Times. Poruszył w nim temat potencjalnego 6. sezonu swojej antologii. Wyznał wówczas, że nie wydaje mu się, by w obecnych czasach, gdy świat mierzy się z pandemią koronawirusa, ludzie mieli ochotę na oglądanie depresyjnych dystopii. Zaznaczył też, że woli się obecnie skupić na innych, bardziej optymistycznych projektach.

" Teraz jestem zajęty, robię różne rzeczy. Nie wiem, co mogę powiedzieć o tym, co robię, a czego nie robię. W obecnej chwili nie wiem, czy ludzie byliby w stanie przełknąć historie o rozpadających się społeczeństwach, więc nie pracuję nad takimi. Chętniej skupiam się na swoich umiejętnościach komediowych i pracuję nad scenariuszami, których zadaniem jest mnie rozśmieszyć. "