Powstanie jeszcze jeden odcinek kontrowersyjnego "Króla tygrysów"? Na to wygląda!

Jeśli wierzyć najnowszym zapewnieniom, netfliksowy "Król tygrysów" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na platformie ma ukazać się dodatkowy odcinek.

"Król tygrysów" - Netflix wyemituje jeszcze jeden odcinek?

"Król tygrysów" to głośny serial dokumentalny od platformy Netflix, który w ostatnich dniach bije rekordy popularności. I choć widzowie myśleli, że mają do czynienia z zamkniętą historią, wygląda na to, że kontrowersyjna produkcja doczeka się jeszcze jednego odcinka.

Wieść przekazał Justin Turner (baseballista Los Angeles Dodgers) za pośrednictwem Twittera. Dodatkowy odcinek "Króla tygrysów" miałby się ukazać na platformie już za tydzień. Choć wielu wierzy Turnerowi na słowo, bardziej sceptyczni odbiorcy zwracają uwagę na brak oświadczenia ze strony Netfliksa. Może to jednak oznaczać zarówno nieprawdziwość doniesień, lub - ciszę przed burzą.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak cierpliwie czekać na rozwój wypadków.

