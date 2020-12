Powstanie następca "Wikingów". Stacja History zamówiła nowy serial od twórcy hitu

Serial historyczny "Wikingowie" powoli dobiega końca. Fanów czeka tylko premiera drugiej połowy szóstego sezonu. To jednak nie koniec współpracy pomiędzy History Channel a Michaelem Hirstem - twórcą opowieści o Ragnarze i jego synach. O czym będzie nowa produkcja?

"The Plague Year" - nowy serial historyczny od twórcy "Wikingów"

"Wikingowie" zdecydowanie byli hitem stacji History. Serial miał tysiące fanów na całym świecie. Nic zresztą dziwnego. Historia średniowiecznej Skandynawii jest niezmiernie ciekawa i obfituje w iście filmowe wydarzenia. Na wikingach świat się jednak nie kończy.

Tak najwyraźniej pomyśleli szefowie History Channel. Jak podaje Deadline, Hirst niebawem rozpocznie pracę nad produkcją zatytułowaną "The Plague Year". Serial ze scenariuszem Colemana Herberta ("Rectify" i "The Killing") będzie portretem Londynu z 1665 roku, czyli okresu jednej z najgorszych w historii epidemii dżumy dymieniczej. Będzie to historia społeczeństwa pogrążonego w chaosie, walczącego o przystosowanie się do nowych zasad funkcjonowania, znajdującego oparcie w czasach strachu, paranoi i podejrzeń. Nieliczni Londyńczycy, którzy z różnych powodów pozostali w mieście, będą musieli stawić czoła wielu dylematom, które przyniesie nowa, śmiertelnie niebezpieczna sytuacja.

"The Donner Party" - o czym opowie nowy serial historyczny kanału History?

To jednak nie koniec nowości. History Channel ma również w planach kolejną produkcję. Mowa o "The Donner Party" - serialu, który opowie o jednej z najbardziej znanych i tragicznych historii amerykańskich pionierów - Wyprawie Donnera. James Reed, jego rodzina i pełen nadziei wagon imigrantów wyruszają do Kalifornii wiosną 1846 roku przyciągnięci obietnicą lepszego życia na zachodzie. Nie wiedzą jednak, że ich wyprawa jest skazana na uwięzienie w górach Sierra Nevada. Pionierzy muszą spędzić w niesprzyjających warunkach na zimę, podczas których napotkają niewyobrażalne trudności, które ukażą najlepsze i najgorsze strony ludzkości.

Za serial odpowie Ric Burns, który został scenarzystą i showrunnerem serialu. Będzie go również produkował wraz z Nancy Buirski. Co ciekawe twórca jest bratem reżysera Kena Burnsa, który w 1992 roku zrealizował film dokumentalny o Wyprawie Donnera.

Na razie nie wiadomo, kiedy oba seriale zadebiutują na History, ale oba wpisują się w nową strategię stacji, polegającą na tworzeniu miniseriali historycznych, opowiadających o najciekawszych wycinkach historii świata.